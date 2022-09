Il GF Vip 7 è iniziato da pochissimo, ma in Casa c’è già qualcuno che è scoppiato in lacrime. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino che, appena i riflettori della diretta si sono spenti, ha vissuto un momento di sconforto.

GF Vip 7: Luca Salatino in lacrime

Primo risveglio amaro al GF Vip 7. Luca Salatino, dopo aver vissuto le emozioni della diretta, è finito in lacrime. L’ex tronista di Uomini e Donne si è isolato in giardino e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. In suo soccorso è arrivato Antonino Spinalbese, con cui si è aperto un po’. Luca ha ammesso che sente già la mancanza della fidanzata Soraia. Anche se sono passate poche ore, Salatino si sente perso senza di lei.

Le parole di Luca Salatino

Luca, con le lacrime al volto, ha ammesso:

“Questa cosa è bella perché vuol dire che sono innamorato. L’ho aspettata tanto. (…) Quando mi sveglio e non la trovo mi manca. È un’esperienza per noi, ci legherà ancora di più”.

Salatino è davvero innamorato di Soraia e, anche se sono una coppia da soli 4 mesi, sente che lei è la donna della sua vita.

Non a caso, le ha giurato fedeltà assoluta, sia al GF Vip che nella routine quotidiana. Riuscirà a mantenere la promessa? Staremo a vedere.

GF Vip, Luca in lacrime: interviene Soraia

Soraia, appena si è resa conto che Luca è finito in lacrime, gli ha fatto una dedica sui social. Ha condiviso su Twitter un video in cui si vede Salatino che canta una canzone d’amore. A didascalia del filmato, forse per smorzare un po’ lo sfogo del fidanzato, ha aggiunto una serie di emoticons che ridono. Appena è entrato al GF Vip 7, invece, Soraia gli ha riservato un pensiero molto più profondo: