GF Vip, Luca Salatino perde le staffe con Charlie Gnocchi: la lite esplode in cucina.

Ancora una discussione nella casa del GF Vip 7. Charlie Gnocchi ha fatto perdere le staffe a Luca Salatino e la lite è eplosa in un lampo. Fortunatamente, i due non sono arrivati alle mani.

GF Vip: Charlie fa perdere le staffe a Luca

Charlie Gnocchi e Luca Salatino sono amici fin dall’inizio del GF Vip, ma la convivenza forzata sta mettendo a dura prova il loro rapporto. Nelle ultime ore, i due hanno avuto una profonda lite. Tutto è iniziato, neanche a dirlo, in cucina. Patrizia Rossetti e Wilma Goich stavano parlando della pasta da cuocere, quando Charlie ha esclamato:

“Ma stiamo scherzando? Volete far diventare la gente pazza? Basta, non mangio un ca**o, perché a stare con voi uno diventa scemo. Io non voglio diventare scemo con voi. Andate tutti a fanc**o”.

A questo punto, si è intromesso Luca.

Lo show di Luca Salatino

Salatino, vedendo la reazione di Gnocchi con due donne, ha tuonato:

“Oh ma a fanc**o vacci te. Hai rotto il ca**o, ma che vuoi? Ma mica puoi mandare a fanc**o ogni volta? Qua chi sbrocca più di te ci sta”.

Fortunatamente, la lite non è degenerata e il merito è soprattutto di Luca che si è appartato in giardino per farsi passare la collera.

GF Vip: Charlie e Luca fanno pace

Appena gli animi si sono calmati, Luca e Charlie hanno fatto pace. La discussione non ha avuto seguito ed entrambi si sono resi conto che a pesare molto è la convivenza forzata e la nostalgia dei propri affetti.