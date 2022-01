Nella casa del GF Vip 6 Davide Silvestri ha inaspettatamente sbottato contro la sua compagna di gioco, Soleil Sorge, che secondo i concorrenti avrebbe scarse attenzioni verso l’igiene della Casa.

Davide Silvestri contro Soleil Sorge

Nelle ultime ore al GF Vip Soleil Sorge è finita nel mirino degli altri concorrenti, secondo cui avrebbe scarse attenzioni verso l’igiene della Casa di Cinecittà.

Soleil se l’è presa infatti per alcune tazze lasciata nel lavandino e che, secondo lei, sarebbero state lasciate lì da Sophie Codegoni mentre, secondo Davide e gli altri concorrenti, sarebbe stata proprio a lasciare nel lavabo. Davide quindi ha sbottato affermando:

“E poi si arrabbia. Ma cosa ti in… sei una delle poche non fa niente in casa. Non fai niente”, e ancora: “In generale non fai niente in casa, almeno puoi dire: scusate non sono mie ma di Sophie.

Non ti arrabbiare che non fai niente”.

Soleil Sorge fa le valigie

Già nelle scorse ore Soleil era finita nell’occhio del ciclone ed era stata criticata dagli altri concorrenti per una sua affermazione su Manila Nazzaro. Per tutta risposta l’influencer, offesa, aveva fatto le valigie minacciando di lasciare la Casa. Gli autori del programma l’hanno chiamata in confessionale per cercare di chiarire.

Soleil Sorge: l’immunità

Nelle ultime ore Soleil è stata al centro del clamore generale anche per la sua relazione con Alex Belli e poi per l’amicizia sbocciata con Delia Duran. L’opinionista Sonia Bruganelli ha confessato di aver voluto concedere l’immunità a Soleil proprio perché l’influencer sarebbe in grado di creare nuove dinamiche all’interno del gioco. “Per ora – ha scritto la moglie di Paolo Bonolis via social – se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”