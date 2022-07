GF Vip 7: slitta la data di partenza

Secondo indiscrezioni il GF Vip 7 non prenderà il via dal 12 settembre come preannunciato, ma la data d’inizio dello show verrà posticipata di alcuni giorni.

GF Vip: la data d’inizio

Secondo i rumor in circolazione la settima edizione del GF Vip non avrà più inizio il 12 settembre come preannunciato da Mediaset, ma avrà inizio invece da lunedì 19 settembre.

Al momento non è dato sapere perché sia stata presa la decisione di far slittare la data d’inizio del programma e in tanti tra i fan del reality show sono impazienti di saperne di più. Intanto, secondo i rumor in circolazione, molti dei vip che dovrebbero prendere parte al programma (tra cui Pamela Prati) avrebbero già dato l’ok per il loro ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia.

I concorrenti

Secondo i rumor in circolazione tra i volti vip che dovrebbero prendere parte a questa nuova edizione del programma vi sarebbero Chadia Rodriguez, Asia Gianese, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborgini, Diego Armando Maradona Junior, Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Lorenzo Castelluccio e Carolina Marconi. Alcuni di questi sarebbero ancora in trattativa con la produzione del programma che ad esempio per quanto riguarda Pamela Prati avrebbe offerto alla showgirl un contratto contenente una speciale clausola in vista della sua partecipazione al programma.

Per saperne di più a riguardo, non resta che attendere.