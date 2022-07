GF Vip: la clausola imposta a Pamela Prati

Secondo indiscrezioni la produzione del GF Vip avrebbe imposto una clausola a Pamela Prati in vista della sua partecipazione alla nuova edizione del reality show.

Pamela Prati: la clausola del GF Vip

Secondo i rumor in circolazione quest’anno Pamela Prati potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip ma la produzione del programma le avrebbe imposto una clausola che prevede che, nel caso in cui lei partecipi al programma, dovrà far cadere il contenzioso con Mediaset e Barbara D’Urso per quanto riguarda lo scandalo Mark Caltagirone (risalente ormai a oltre 2 anni fa).

La querela

Pamela Prati si è recata spesso in tv per parlare dello scandalo del suo “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone. La showgirl aveva annunciato le sue nozze con l’uomo, che poi si è scoperto non esistere. A seguire l’ex stella del Bagaglino aveva denunciato Barbara D’Urso, (colpevole di aver detto cose “bruttissime” su di lei) e Mediaset a seguito dello scandalo. “Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona… Barbara D’Urso”, aveva tuonato la showgirl, e ancora:

“Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista.

Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate”.