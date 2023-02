Gabriele Anagni: chi è il compagno di Elena Sofia Ricci?

Ha 31 anni, è appassionato di teatro e pare essere il nuovo compagno dell’attrice Elena Sofia Ricci. Gabriele Anagni, attore di professione, è nel cast de Il paradiso delle signore.

Che cosa sappiamo su di lui? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale.

Gabriele Anagni: alla scoperta dell’attore

Nato a Massa Carrara, in Toscana, l’8 settembre 1991 sotto il segno della Vergine, Gabriele Anagni ha attualmente 31 anni (ne compirà 32 nel 2023). Tutti lo conoscono semplicemente come Gabriele Anagni, ma il suo nome completo è Gabriele Maria Anagni.

L’attore toscano ha scoperto la passione per la recitazione quando ancora era un bambino e ha scelto di intraprendere tale percorso per coronare il suo grande sogno di diventare a tutti gli effetti un attore professionista.

Si è formato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e ha cominciato a prendere parte a vari progetti cinematografici quasi subito.

Anagni lavora sia pellicole, sia a serie-tv e anche a progetti in ambito teatrale.

Nel 2011 Gabriele Anagni entra nel cast del film-commedia Questo nostro amore, a cui segue Santa Barbara, pellicola per la televisione del 2012 diretto da Carmine Elia e arrivato su Rai 1 il 4 dicembre 2012.

Nel mentre Anagni recita anche nella serie-tv tanto amata e tanto conosciuta de Un medico in famiglia. In particolare, l’attore entra nel cast della sesta stagione, andata in onda nel 2009. Si ricordano anche altri progetti dell’attore toscano: Nebbie e Delitti 2 (regia di R. Donna, uscito nel 2006), La verità vi spiego sull’amore (regia di Max Croci, 2016), Un posto al sole (dal 2014 al 2018, dove interpreta Claudio Parenti) e Amore pensaci tu (serie-tv basata sul format australiano House Husbands, 2017).

Il teatro è sicuramente un elemento molto importante nella vita di Gabriele Anagni; sono infatti molto numerose le rappresentazioni teatrali a cui prende parte ed è bene citarne alcune:

Romeo e Giulietta, 2012 (interpreta Romeo);

Caligola, 2013 (interpreta Scipione);

Medea, 2015 (interpreta Messaggero);

Sorelle Materassi, 2016/19 (interpreta Remo);

Inferno, 2019 (interpreta Dante);

Un tram che si chiama Desiderio, 2019/20 (interpreta Roman e Pablo);

I fratelli Karamazov, 2020 (interpreta Smerdjakov);

La dolce ala della giovinezza, 2021 (interpreta Chance Wayne, il protagonista e recita a fianco di Elena Sofia Ricci)

Il nome di Gabriele Anagni è associato anche a un’altra famosissima serie-tv: Il Paradiso delle signore. All’interno della fiction Anagni ha interpretato il ruolo di Alfredo Perico, riproposto anche nella settima stagione.

L’attore toscano è molto attivo anche sui social media: il suo profilo Instagram (@gabriele_anagni) è seguito da 5255 follower per un totale di 156 post pubblicati. Il giovane attore è solito pubblicare contenuti eterogenei, in cui si mostra in frame di vita quotidiana e in fotografie più professionali dedicate al lavoro.

La vita privata di Gabriele Anagni

Sulla vita privata di Gabriele Anagni non si hanno particolari informazioni. Sicuramente, però, nel 2023 il suo nome comincia a diffondersi accanto a quello della collega Elena Sofia Ricci. Anagni, infatti, pare essere il nuovo flirt dell’attrice, ormai divorziata dall’ex marito Stefano Mainetti, con il quale è stata insieme per ben 19 anni.

Anagni e Ricci si sono incontrati, come bene possiamo immaginare, sul luogo di lavoro e pare che scorra un buon feeling d’affetto. Non si hanno certezze, perciò si attendono ulteriori aggiornamenti a riguardo.