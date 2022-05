Dopo l’addio tra suo figlio, Manuel Bortuzzo, e la principessa Lulù Selassié, Franco Bortuzzo è intervenuto di nuovo pubblicamente sulla questione.

Franco Bortuzzo: l’addio tra Manuel e Lulù

Dopo le pesanti accuse gettate da Lulù Selassié (che lo ha praticamente accusato di aver interferito nella sua relazione con Manuel Bortuzzo), Franco Bortuzzo è intervenuto pubblicamente in merito alla rottura tra suo figlio e la principessa e ha affermato: “Non ho voglia di giocare con il gossip.

Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo“.

Nei giorni scorsi il padre del nuotatore ha anche dichiarato che suo figlio, essendo un ragazzo maturo, avrebbe “meditato da tempo” di lasciare la principessa etiope.

Le accuse di Lulù Selassié

Nel frattempo Lulù Selassié ha gettato pesanti ombre sul comportamento di Franco Bortuzzo nei suoi confronti e ha affermato che anche lui avrebbe avuto un ruolo nella sua separazione da Manuel.

“Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari. Il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui noi staremmo ancora insieme.

Cosa diversa con la mia famiglia, lui si era legato tantissimo ai miei familiari e chiamava ‘mamma’ mia madre”, ha confessato la principessa etiope.