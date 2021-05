Dal rock progressivo alla canzone d’autore, numerosi sono i generi sperimentati nella musica del cantautore siciliano Franco Battiato. Anche i suoi testi si contraddistinguono per la loro profondità e il significato filosofico.

Chi era Franco Battiato

Il cantautore Francesco, detto Franco Battiato è nato a Ionia, in Sicilia, il 23 marzo 1945 e morto a 76 anni il 18 maggio 2021.

Dopo aver vissuto l’infanzia in Sicilia, il cantautore si trasferisce prima a Roma e poi a Milano dove inizia a suonare in alcuni club e continua il suo percorso di studi. Abbandonata poi l’università per dedicarsi completamente alla musica, conosce l’altra voce fondamentale nella canzone d’autore italiana del tempo: Giorgio Gaber. Proprio quest’ultimo presenta Battiato a una casa discografica. Iniziano così a vedere la luce molte canzoni di Battiato, ad esempio quella presentata al Festival di Sanremo 1967 intitolata “…e allora dai!”.

Le prime canzoni del cantautore siciliano erano perlopiù orientate sul genere della protesta, mentre in seguito cercherà di incidere pezzi più romantici per raggiungere un pubblico più vasto.

Gli anni Settanta sono per Battiato l’era della musica sperimentale ed elettronica. Nascono così i dischi: “Fetus” nel 1972, “Pollution” nello stesso anno, “Sulle corde di Aries” e “Clic”, uscito nel 1974. Sono gli anni della controcultura e Battiato appare tra i nomi dei più famosi musicisti italiani insieme a Francesco Guccini, Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

In un’intervista, Battiato ha affermato:

Trent’anni fa era molto più facile. “Pollution” è stato in classifica ai primi posti. Oggi non troverei chi me lo pubblichi. Ai miei tempi nei festival se vedevano un bollino di Coca-Cola si sfasciava tutto. Oggi siamo all’apologia del marchio.

Nel 1979 Battiato pubblica un album indimenticabile, “L’era del cinghiale bianco”, che segna l’avvicinamento ad un genere new wave; mentre è nel 1981 che esce il suo album di maggiore successo, “La voce del padrone”. A quest’ultimo album appartengono pezzi storici come “Centro di gravità permanente”, “Bandiera Bianca” e “Cuccurucucù”. Dopo questo album la carriera del cantautore si è sviluppata in grande ascesa e segnata da album importanti fino al 2019, anno in cui Battiato annuncia il suo ritiro dalle scene, ormai ultrasettantenne.

Vita privata

Il cantautore siciliano Franco Battiato non si è mai unito in matrimonio. Ha dichiarato a proposito, durante un’intervista:

Sono stato innamorato solo una volta, a sedici anni. Lei mi faceva tremare le gambe. Fu bello, perché finì lì. Un altro anno di quei tremblement mi avrebbero ucciso.

Era legatissimo alla madre, Grazia, venuta a mancare nel 1994 e la figura di lei ha avuto risonanza in molte canzoni di Battiato. Inoltre ha un fratello di nome Michele, ex consigliere comunale, e una nipote che è stata nominata suo erede.