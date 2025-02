Un amore inaspettato

Francesca Pascale, nota per la sua relazione con l’ex premier Silvio Berlusconi, ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita sentimentale durante un’intervista con Nina Palmieri nel programma ‘Le Iene’. La 39enne ha rivelato di essere attratta principalmente da donne che si dichiarano eterosessuali, un’affermazione che ha suscitato curiosità e interesse. “Tutte le donne con cui io sono stata si dichiaravano etero”, ha spiegato, sottolineando come la sua esperienza amorosa sia stata caratterizzata da relazioni con donne che non si identificano come lesbiche.

Un nuovo capitolo da single

Dopo la rottura con Paola Turci nel 2024, Francesca si trova in una fase di scoperta personale. “È una cosa nuova per me stare da sola, è bellissimo. Faccio una vita monacale”, ha dichiarato, evidenziando come la solitudine le stia permettendo di riflettere su se stessa e sulle sue scelte. Questo periodo di introspezione sembra averle dato l’opportunità di rivalutare le sue preferenze e le sue attrazioni, allontanandosi da stereotipi e aspettative sociali.

Ricordi di un grande amore

Durante l’intervista, Francesca ha anche parlato del suo legame con Silvio Berlusconi, un amore che ha segnato profondamente la sua vita. “Piango a volte più per lui che per mia madre e mia madre era la luce dei miei occhi”, ha confessato, rivelando la complessità dei suoi sentimenti. La differenza d’età con Berlusconi, che era di 20 anni più grande, non è mai stata un ostacolo per lei. Anzi, ha affermato di avere una predilezione per uomini più grandi, un aspetto che ha caratterizzato anche le sue relazioni precedenti.

Un addio difficile

Francesca ha espresso il suo dolore per non essere riuscita a dare un ultimo saluto a Berlusconi prima della sua morte nel giugno 2023. “Non è stato per colpa della sua famiglia”, ha chiarito, mostrando la sua vulnerabilità e il suo attaccamento emotivo. Questo momento di riflessione mette in luce non solo il suo amore per Berlusconi, ma anche la sua capacità di affrontare la vita con sincerità e apertura, un aspetto che la rende una figura affascinante e complessa nel panorama attuale.