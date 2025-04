Un legame speciale con i cani

Francesca Fagnani, nota conduttrice televisiva, ha recentemente condiviso i suoi pensieri riguardo al suo amore per i cani, chiarendo che per lei non rappresentano un sostituto dei figli. A 48 anni, la Fagnani vive con il compagno Enrico Mentana e i loro tre Cavalier King, Nina, Bice e il nuovo arrivato Blu. Questo legame con i suoi animali è profondo e sincero, ma non si traduce nella ricerca di una maternità alternativa.

Un’affettività completa

Durante un’intervista a ‘Sette’, Francesca ha spiegato che i suoi cani occupano un posto speciale nel suo cuore, ma non possono essere considerati come figli. “Non mi piace pensare a nessuno come sostituto di un altro”, ha affermato, sottolineando che l’affetto che prova per i suoi animali è di tipo diverso, ma altrettanto significativo. “I cani non diventano adolescenti ingrati”, ha aggiunto, evidenziando un aspetto della loro compagnia che la rende felice.

La vita quotidiana con i suoi ‘pelosi’

La conduttrice ha anche parlato della dinamica familiare con i suoi tre cani e il compagno. Quando le è stato chiesto chi fosse la peggiore “belva” in casa, ha scherzato dicendo che sarebbe Enrico, poiché per lei dare un soprannome del genere è un complimento. Francesca ha rivelato di cercare di instillare in Blu, il più giovane dei cani, un amore esagerato nei suoi confronti, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione per conquistarlo.

Le radici romane di Francesca

Oltre alla sua vita con i cani, Francesca ha parlato anche delle sue origini. Non è cresciuta nella parte più “fighetta” di Roma, ma nella zona sud della città. Questo aspetto della sua vita influisce sulla sua personalità e sul modo in cui interagisce con gli altri. “Quando i romani vengono in trasmissione, chiedo sempre se sono di Roma Nord o Sud”, ha detto, per capire il loro background e le esperienze vissute durante l’adolescenza.