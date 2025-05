Un evento da non perdere

Floralia 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura e della bellezza floreale. Situato nel suggestivo parco del Castello Grand Bigard, questo evento annuale celebra la fioritura primaverile con un’esplosione di colori e profumi. Con oltre un milione di fiori in mostra, tra cui tulipani, narcisi e giacinti, Floralia offre un’esperienza sensoriale unica, perfetta per una passeggiata primaverile immersi nella natura.

Un viaggio tra i colori della primavera

Il parco, che si estende per 14 ettari, è un vero e proprio labirinto di fiori variopinti. Durante la visita, i partecipanti possono ammirare la bellezza dei tulipani, simbolo dei Paesi Bassi, e scoprire le diverse fasi della fioritura. Gli esperti giardinieri hanno piantato con cura i bulbi, creando aiuole colorate che incantano gli occhi e riempiono il cuore di gioia. La varietà di colori e forme rende ogni angolo del parco un’opera d’arte naturale.

Un’esperienza culturale e artistica

Floralia non è solo un evento floreale, ma anche un’importante manifestazione culturale. Durante la manifestazione, i visitatori possono partecipare a laboratori floreali, dove imparare tecniche di giardinaggio e composizione floreale. Inoltre, l’atmosfera magica del parco è arricchita da eventi collaterali, come la parata veneziana, che unisce arte e natura in un connubio affascinante. Questo evento promuove anche la valorizzazione del territorio e il restauro di un patrimonio storico, rendendo Floralia un’esperienza completa e coinvolgente.