Gemma Galgani torna in tv nella prima puntata della nuova stagione di Belve, accanto a Francesco Totti e Pierfrancesco Favino.

Gemma Galgani, storico volto di Uomini e Donne, è una delle tre ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La puntata va in onda martedì 24 novembre su Rai 2, alle 21:20, e in streaming su RaiPlay.

La 76enne è in trasmissione dal 2010 come Dama del Trono Over del programma di Maria De Filippi. Originaria di Torino, ex direttrice di sala del Teatro Colosseo, da più di 15 anni cerca l’amore in televisione.

La clip sull’amore e la generosità

In una clip di anteprima, condivisa dalla Rai, Fagnani ricorda a Gemma una sua frase: “L’amore è il mio nutrimento quotidiano, io non posso stare senza amore. Quando ami con questa intensità sei disposto a fare qualsiasi cosa”. Alla domanda su che cosa significhi, Gemma risponde che nel rapporto è molto generosa sotto ogni punto di vista.

Alla richiesta di chiarire, la Galgani dice: “Mi do completamente, con una grande generosità”. Fagnani chiede se il termine comprenda anche l’aspetto intimo, e Gemma risponde senza esitazioni di sì. Nella chiosa aggiunge di aver detto “sotto ogni punto di vista” proprio per questo.

Gli altri ospiti della prima puntata

Accanto a Gemma ci saranno Francesco Totti, ex capitano della Roma, e Pierfrancesco Favino. Nelle anticipazioni dell’intervista a Totti si parla dell’addio alla Roma e della fine del matrimonio con Ilary Blasi. Totti ricorda anche il padre, morto qualche tempo fa, e dice di non averlo abbracciato abbastanza quando poteva: “Sono cose che non fai, poi quando vengono a mancare le persone ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita”.

Il futuro di Fagnani e della trasmissione

Belve è nato su NOVE, è passato a Rai 2 in seconda serata e poi è stato spostato in prime time. Fagnani ha raccontato in un’intervista di avere un rapporto teso con la Rai e di avere un contratto in scadenza la prossima primavera. Ha anche detto di essere stata contattata per sostituire Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, proposta poi ritirata dalla Rai.