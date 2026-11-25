Questa sera, 25 novembre 2026, Rai 1 trasmette il concerto Una Nessuna Centomila dall'Arena di Verona. Conduce Carlo Conti, protagonista Fiorella Mannoia. La Fondazione lancia la campagna 'Io non denuncio se' per sostenere i centri antiviolenza.

Questa sera, 25 novembre 2026, coincidenza voluta con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Rai 1 propone uno degli eventi musicali più significativi dell’anno: il concerto Una Nessuna Centomila. Registrato lo scorso 21 settembre all’Arena di Verona, l’appuntamento unisce la potenza dello spettacolo dal vivo a un messaggio civile urgente, confermando la capacità del progetto di far sentire la propria voce ogni volta che si alza una donna.

Dalla prima al Campovolo alla maturità televisiva

Il percorso di questa manifestazione racconta una crescita costante nel panorama culturale italiano. Tutto è iniziato nel 2022 alla RCF Arena di Reggio Emilia, il celebre Campovolo, dove 100.000 persone hanno assistito all’esordio, dimostrando subito la forza di mobilitazione del progetto. Nel 2024 l’evento ha fatto tappa per la prima volta all’Arena di Verona, registrando un doppio sold out che ne ha sancito il radicamento nella cultura popolare. L’edizione successiva, nel 2025, ha spostato il palco a Napoli, in Piazza del Plebiscito, portando il messaggio nel cuore del Sud Italia.

La quarta edizione segna un ritorno alle origini veronesi ma con una novità importante nella distribuzione: dopo la precedente collaborazione con Canale 5, il concerto approda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Questo passaggio, unito alla conduzione affidata a Carlo Conti, indica come Una Nessuna Centomila sia ormai un appuntamento fisso, capace di alternare emozione e informazione con una narrazione coerente.

Fiorella Mannoia e la musica come atto politico

L’anima artistica del progetto resta Fiorella Mannoia, la cui storia musicale iniziata al Festival di Castrocaro nel 1968 si intreccia oggi con un impegno civile che considera centrale. Accanto a lei sul palco dell’Arena di Verona c’è Luciano Ligabue, sostenitore fedele della manifestazione fin dalle prime edizioni. La partecipazione di artisti di questa statura serve a raggiungere platee diverse, spesso lontane dai dibattiti femministi tradizionali, trasformando la musica in un veicolo di sensibilizzazione efficace e diretto.

La campagna “Io non denuncio se” e il ruolo dei centri

Per la Fondazione Una Nessuna Centomila, presieduta da Giulia Minoli, il 25 novembre non è una data rituale. Quest’anno l’attenzione si sposta sugli ostacoli concreti che impediscono alle donne di denunciare. Nasce così la campagna “Io non denuncio se”, realizzata dall’agenzia HOBO, che dà voce alle operatrici dei Centri Antiviolenza.

Le protagoniste della campagna completano la frase con paure reali: «Io non denuncio se rischio di perdere i miei figli». «Se economicamente dipendo da lui». «Se non mi sento protetta». «Se non ho il supporto di un Centro Antiviolenza specializzato». Come spiega la presidente Giulia Minoli, «le donne non denunciano perché hanno perso la fiducia nelle istituzioni, perché non si sentono credute, accolte, protette». La vittimizzazione secondaria rischia di trasformare la ricerca di giustizia in ulteriore sofferenza, motivo per cui creare le condizioni per denunciare è fondamentale.

Come sostenere la raccolta fondi

Per garantire continuità ai servizi dei Centri Antiviolenza, la Fondazione attiva il numero solidale 45580. Dal 23 al 28 novembre è possibile donare 2 euro via SMS da cellulare o effettuare una chiamata da rete fissa per contribuire con 5 o 10 euro. A sostegno dell’iniziativa, un video appello coinvolge numerosi artisti, tra cui Laura Pausini, Emma, Noemi e Angelina Mango, che invitano tutti a far sentire la propria voce affinché nessuna donna debba affrontare da sola il percorso verso una nuova vita.