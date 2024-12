Un evergreen nel guardaroba

Le felpe dei college hanno conquistato il cuore di molte celebrità e non solo. Questi capi, che un tempo erano semplici indumenti sportivi, si sono trasformati in veri e propri simboli di stile e appartenenza. Indossare una felpa di un’università prestigiosa non è solo una questione di moda, ma anche di espressione culturale e identitaria. Non sorprende quindi che le felpe di Harvard, Yale e altre istituzioni accademiche siano diventate un must-have nel guardaroba di molte star.

Il fascino delle celebrità

Lady Diana è stata una delle prime a lanciare questa tendenza, indossando una felpa di Harvard durante una passeggiata a Londra. Questo scatto iconico ha dimostrato che la moda non deve necessariamente riflettere la propria storia accademica. Anche oggi, celebrità come Hailey Baldwin sfoggiano con disinvoltura felpe di college, dimostrando che il fascino di questi capi va oltre il loro significato originale. La libertà di esprimere se stessi attraverso la moda è un concetto che continua a risuonare, rendendo queste felpe un simbolo di individualità.

Un simbolo di appartenenza culturale

Le felpe dei college non sono solo un fenomeno di moda, ma rappresentano anche un forte senso di appartenenza culturale. Serie televisive come Willy, il principe di Bel-Air e Una mamma per amica hanno contribuito a diffondere l’immagine di queste felpe, rendendole parte integrante della cultura pop. In particolare, l’episodio in cui Will Smith indossa la felpa del Morehouse College ha messo in luce l’importanza di queste istituzioni per la comunità afroamericana. Allo stesso modo, le felpe di università europee come il Trinity College di Dublino e la Cambridge University stanno guadagnando popolarità, dimostrando che il fascino delle felpe universitarie è un fenomeno globale.

Un accessorio versatile

Oltre alla loro valenza culturale, le felpe dei college sono incredibilmente versatili. Possono essere abbinate a jeans per un look casual o indossate sopra un vestito per un tocco di originalità. La loro capacità di adattarsi a diversi stili e occasioni le rende un capo essenziale nel guardaroba di chiunque voglia esprimere il proprio stile personale. Non c’è da stupirsi se queste felpe continuano a fare la loro comparsa nei look street style, confermando la loro posizione di rilievo nel panorama della moda contemporanea.