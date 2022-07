Fedez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo essersi recato in ospedale per una visita di controllo.

In vista delle vacanze estive, Fedez si è recato in ospedale per una visita di controllo a seguito del tumore da lui avuto negli scorsi mesi.

Fedez: la visita di controllo

Fedez ha tranquillizzato i suoi fan sulle sue condizioni dopo essersi recato in ospedale per una visita di controllo a seguito dell’operazione per il tumore al pancreas da lui subita 4 mesi fa.

Il rapper si è mostrato in compagnia del dottore che lo ha visitato e ha scritto: “Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”. Il rapper ha vissuto momenti particolarmente difficili quando ha scoperto di avere una rara forma di tumore neuroendocrino del pancreas ma fortunatamente, dopo l’intervento e l’esame istologico, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

“Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”, ha specificato, e ancora: “È stata un’operazione importante, sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino, ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato”.

L’esperienza con la malattia ha spinto il rapper a riavvicinarsi al suo amico J-Ax e anche a Fabio Rovazzi.