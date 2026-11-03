Il Grande Fratello Vip continua a far discutere anche fuori dalla casa. Questa volta il dibattito è nato da un messaggio pubblicato da Adriano Celentano su Instagram, dopo la puntata di lunedì 2 novembre.

Il cantante ha criticato una delle prove a tema Halloween proposta ai concorrenti, definendola di cattivo gusto. Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality, ha ripreso il suo intervento e ha replicato con ironia.

La critica di Celentano alla prova del GF Vip

Nel post pubblicato la mattina del 3 novembre, Celentano ha raccontato di essersi imbattuto nella trasmissione durante la serata. Ha precisato che, a suo parere, il programma avrebbe potuto essere interessante se non fosse stato per un gioco che ha giudicato disgustoso.

La prova contestata prevedeva che i concorrenti si passassero alcuni oggetti usando la bocca, senza aiutarsi con le mani. Tra gli oggetti citati dal cantante c’erano un palloncino pieno d’acqua, una cipolla e una mozzarella. Celentano ha rivolto la sua critica anche a Mediaset, accusando l’emittente di aver sottoposto i partecipanti a un’attività particolarmente sgradevole.

L’intervento ha attirato attenzione anche perché il Molleggiato interviene di rado sui social per commentare i programmi televisivi. Il suo giudizio ha così trasformato una prova del reality in un tema di discussione, con reazioni arrivate anche da chi partecipa direttamente alla trasmissione.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha condiviso il messaggio di Celentano nelle proprie Instagram Stories. La sua risposta è stata una battuta sulla possibile diffusione di malattie: ha definito la prova «il gioco della mononucleosi», aggiungendo un’emoji sorridente.

L’opinionista ha poi commentato anche alcune dinamiche della casa. Ha osservato che, a suo giudizio, tra i concorrenti ci sarebbero diverse personalità ancora poco emerse, una situazione che ha definito un’occasione mancata. Ha raccontato inoltre di essersi intenerita per Valeria Marini e ha espresso dispiacere per l’uscita di Jonathan, che considera, insieme a Moreno, tra i concorrenti più brillanti.

GF Vip, Lucarelli chiarisce la data della finale

Nel suo intervento social Lucarelli ha affrontato anche le indiscrezioni su una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello Vip. Secondo quanto ha scritto, il reality dovrebbe concludersi il 30 novembre, data che sarebbe stata prevista fin dall’inizio.

L’opinionista ha aggiunto che potrebbero esserci altre puntate o appuntamenti aggiuntivi, ma senza presentare questa eventualità come certa. La precisazione serve a distinguere la data della finale, indicata come confermata, dalle ipotesi su eventuali raddoppi della programmazione.

La serata ha così generato due conversazioni parallele: da una parte la critica di Celentano alla prova a tema Halloween, dall’altra il botta e risposta con Lucarelli e le sue osservazioni sul cast e sul calendario del programma. Un gioco pensato per sorprendere il pubblico è diventato, nel giro di poche ore, uno dei temi più commentati attorno al GF Vip.