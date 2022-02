“Lol – Chi ride è fuori” è pronto a ripartire con la seconda stagione. Dal 24 febbraio 2022 infatti sarà disponibile, come per la prima, su Prime Video. È già stato rilasciato anche il trailer che mostra i comici concorrenti e ovviamente Fedez, il conduttore del gioco, che indossa una giacca molto particolare.

Ecco quanto costa e a quale brand appartiene.

“Lol 2”, costo e brand della giacca di Fedez

Nel trailer si può vedere Fedez indossare un outfit total black con l’unica nota di colore nella giacca di ispirazione militare che però contiene inserti tropical. Il capo, neanche a dirlo, è di Versace, come si può intuire dall’iconica Medusa impressa sui bottoni dorati.

La Maison veste spesso non solo il cantante ma anche la moglie Chiara Ferragni e, come è capitato in occasione del Festival di Sanremo 2021, in per gli avvenimenti importanti veste anche il figlioletto Leone.

Versace è stato anche uno dei brand protagonisti del matrimonio della coppia. Il prezzo della giacca, che apparterrebbe a una collezione passata del brand, si aggirerebbe intorno ai 1.295 euro.

Perché gli outfit saranno gli stessi per tutto lo show

Come è già capitato per la prima stagione, noterete sicuramente che anche nella seconda conduttore, spalle e comici indosseranno sempre gli stessi outfit, ovviamente fatta eccezione per i travestimenti di questi ultimi.

Questo perché nonostante venga distribuito sulla piattaforma di streaming di proprietà di Amazon in più puntate, lo show ha una durata complessiva di sei ore ed è quindi stato girato tutto in una giornata.