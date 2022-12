Fedez ha rotto il silenzio in merito alle critiche che più spesso vengono mosse contro lui e sua moglie Chiara Ferragni per il loro uso smodato dei social.

Fedez e i social

In un’intervista al Corriere della Sera il rapper Fedez ha parlato del suo rapporto con i social, spesso finito al centro delle critiche generali.

L’artista ha anche fatto sapere che lui e sua moglie Chiara Ferragni non racconterebbero sui social tutta la loro vita e che non si sarebbero invitati alcun “reality permanente” sulla loro quotidianità. Il rapper ha anche affermato che lui e Chiara Ferragni in passato avrebbero commesso degli errori proprio nell’utilizzo dei mezzi social, ma non ha precisato di quali si sarebbe trattato.

“Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone.

Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”, ha affermato.

La malattia

Oggi il rapper sta affrontando un percorso di cure previsto per casi come il suo (nei mesi scorsi ha subito un delicato intervento per un tumore al pancreas). Quanto alla malattia Fedez ha affermato di non voler mai dimenticare le paure e le ansie vissute alcune mesi fa e che, perfortuna, si sono risolte per il meglio.

“Spero di non dimenticarmi mai quello che ho dovuto passare, perché credo che sia un’esperienza preziosa”, ha ammesso il rapper, che oggi è potuto tornare alla normalità.