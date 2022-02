La Milano Fashion Week è l’evento perfetto se si vogliono incontrare non solo i modelli e le modelle più famose, ma anche gli ospiti che partecipano alle varie sfilate e ovviamente anche le vostre influencer preferite.

Ovviamente non vi stiamo consigliando di trasformarvi in provetti detective e soprattutto non è il caso di lanciarsi in un’improbabile (e anche fastidiosa) missione di spionaggio, ma seguendo i nostri consigli vi potrebbe capitare di imbattervi nei vostri idoli!

Milano Fashion Week 2022, dove trovare gli ospiti e i modelli

La Milano Fashion Week non si ferma alle sfilate, ma continua in quelli che sono i locali più “In” della città, da quelli più alla portata di tutti a, ovviamente, quelli più esclusivi in cui è più difficile entrare se non si ha un invito specifico. Se nei primi potreste infatti trovare modelli meno famosi o che comunque hanno appena iniziato a lavorare nel campo, nei secondi state pur certi che potrete trovare i così detti “top model”, quelli che hanno invece raggiunto la fama internazionale.

Durante il giorno invece potrebbe essere più facile scovare i vostri idoli in giro per la città. Potreste infatti trovarli mentre percorrono i luoghi più famosi e frequentati per spostarsi tra un evento e un altro. Quali sono? Ecco alcuni nomi come il Duomo, piazza Gae Aulenti, sui Navigli a Porta Genova e Tortona.

Le star del web

Non stiamo parlando degli e delle “influencer wannabe”, ovvero tutte quelle persone con ancora una manciata di follower che scendono in città per qualche scatto con l’evento che si svolge sullo sfondo. Durante la settimana meneghina più fashion dell’anno non è raro incontrare anche qualche star del web: TikToker, instagrammer, blogger e youtuber tra quelli interessati al mondo della moda e quelli che invece ne approfittano semplicemente per presenziare a qualche evento.

I più famosi, come influencer con un certo numero di follower e non di rado anche i cantanti, potrebbero anche essere stati invitati a qualche evento super esclusivo, ma quelli meno famosi, come già abbiamo detto per i modelli, possono comunque approfittare dell’evento per accrescere ancora di più la propria notorietà.

Tenete d’occhio i social

Abitate fuori Milano e prima di arrivare in città volete essere davvero sicuri di trovare il vostro idolo a quel determinato evento, fuori da una sfilata o da un locale? Quello che dovreste fare è assicurarvi di avere le notifiche attive e tenere d’occhio i suoi social!

Sicuramente il modello, l’influencer o la star di turno non mancherà di postare qualche story o qualche post che li ritrae ad un evento o qualche informazione su dove poterlo incontrare.

Rispettate la privacy

Ricordatevi comunque che il fatto che i vostri idoli siano famosi non dà il diritto a voi di invadere la loro privacy. Come vi sentireste, se camminando per strada, improvvisamente veniste assaliti da uno sconosciuto che vi chiede con insistenza una foto?

In molti poi, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla pandemia non desiderano essere avvicinati da chiunque. Non siate quindi troppo invadenti e non pretendete foto a tutti i costi.