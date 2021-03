Noto per essere uno dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano più discussi di sempre. Scopriamo la vita e la carriera di Fabrizio Corona.

Chi è Fabrizio Corona

Fabrizio Maria Corona (Catania, 29 marzo 1974) è un personaggio televisivo e imprenditore italiano. Cresce con i fratelli, il padre e giornalista Vittorio e la madre Gabriella.

Si fa conoscere dal pubblico per le sue attività lavorative e le sue storie d’amore burrascose. Viene infatti coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari con la sua ex agenzia fotografica “Corona’s”.

Negli anni poi non mancano incomprensioni anche in amore prima con Nina Moric, la modella italo-croata con cui mette al mondo Carlos Maria. Successivamente con Belen Rodriguez con cui intraprende una relazione di tre anni, e tra il 2015 e il 2018 con Silvia Provvedi, membro de Le Donatella.

La carriera tra imprenditoria e televisione

Inizia ad inserirsi nel mondo dello spettacolo verso la fine degli anni ’90 quando conosce il manager Lele Mora e successivamente apre la sua agenzia fotografica.

Per tutto il corso del decennio successivo diventa noto per essere il “Re dei Paparazzi”. Negli anni poi tocca vari ambiti del mondo dell’imprenditoria passando dalla pubblicità all’abbigliamento diventando sempre più noto.

Diventa infatti protagonista del piccolo schermo e partecipa a reality show come “La fattoria” e prende parte alle riprese di un film-documentario e di alcuni videoclip. Ottiene inoltre una piccola parte nella serie “Squadra antimafia – Palermo oggi” nel 2012 conduce il programma “Libertà di parola – La fabbrica delle opinioni”.

Le inchieste giudiziarie e la vita in carcere

Fabrizio Corona è spesso oggetto di numerosi procedimenti giudiziari. Il primo caso noto risale al 2007 ed è noto come “Vallettopoli” con l’accusa di estorsione, spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Due anni dopo riceve nuovamente l’accusa di estorsione a danno di alcune celebrità che lo porta al suo secondo periodo in carcere che viene seguito da un terzo quando ripete la vicenda con Francesco Totti.

Con la stessa accusa ripete gli eventi diverse volte e a queste accuse se ne aggiungono diverse tra cui spendita di banconote false, corruzione e diffamazione. Negli anni ha spesso raccontato la sua storia in un numerosi libri di cui si ricorda “come ho inventato l’Italia” uscito nel 2020.