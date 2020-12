La televisione italiana aveva bisogno di due gemelle dolci ed esuberanti. Con l’esordio a X Factor e un grande amore da parte del pubblico inizia il percorso delle Donatella, protagoniste di numerosi programmi e vicende amorose complesse.

Chi sono le Donatella

Le Donatella sono un duo musicale e della televisione italiana, composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, nate a Modena il 1º dicembre 1993. Entrambe hanno una grande passione per il canto e partecipano insieme alla sesta edizione di X Factor con il nome di “Provs Destination”. Scelte per andare ai live cambiano nome in “Donatella” sotto suggerimento della loro coach Arisa. Dopo questo percorso registrano il loro primo album dal nome Unpredictable e successivamente un singolo in collaborazione con Two Fingerz e Fred De Palma.

Nel 2015 partecipano al programma L’isola dei famosi in cui vincono l’edizione contro Brice Martinet. Successivamente vengono ospitate in diversi programmi come il Grand Hotel Chiambretti, Colorado e Caduta libera.

Lo stesso anno riprendono anche la strada musicale con un tour per le discoteche in cui partecipano come DJ.

La coppia continua a far parlare di sè con delle foto per l’edizione italiana della rivista Playboy scattate da Fabrizio Corona. A questo si aggiunge anche la presenza al talent show di ballo Dance Dance Dance, alla terza edizione del Grande Fratello VIP e al programma condotto da Michelle Hunziker All Together Now.

Silvia Provvedi: vita e curiosità

Silvia Provvedi, nota come quella più sensibile tra le due, fa parlare di sè per la storia con Fabrizio Corona. I due, conosciuti durante lo shooting di Playboy iniziano la loro relazione nel 2016 con diversi problemi. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip infatti lui ha dichiarato di non averla mai amata. Il fotografo torna inoltre ad avere problemi con la giustizia finchè nel 2018 i due decidono di chiuderla.

Successivamente si fidanza con Giorgio De Stefano, rimasto coinvolto in affari con la mafia e arrestato per questo. Silvia però innamoratissima rimane incinta e concepisce Nicole, la prima figlia.

Giulia Provvedi: vita e curiosità

Giulia Provvedi, la bionda dal carattere esuberante, ha avuto una storia con il portiere Pierluigi Gollini durata dal 2017 al 2019. La coppia è stata al centro di alcuni gossip nati durante la permanenza nella casa del Grande Fratello quando lui è stato accusato di aver nascosto delle cose alla compagna, smentite in quello stesso momento.

Dato il fortissimo legame con la gemella, alla nascita di Nicole l’amore di Giulia per la nipote è stato evidente sui social grazie ai numerosi video che realizzano insieme.