Su Instagram ha 2,1 milioni di follower, è una delle ex ombrelline della Moto Gp e di professione è modella di intimo, come dimostrano le numerose fotografie che quotidianamente pubblica sul social. Lei è Eva Padlock: andiamo a scoprire meglio chi è, tra carriera e vita privata.

Eva Padlock: chi è l’ex ombrellina della Moto Gp

Eva Padlock è nata a Barcellona il 13 maggio 1984 sotto il segno del Toro e attualmente ha 38 anni. A Barcellona Padlock studia Design d’interni presso la Escola Massana, ma intraprende quasi subito quella che diventerà a tutti gli effetti la sua principale carriera, ossia quella da ombrellina. Eva Padlock comincia quindi a lavorare durante le gare della Moto Gp e della Superbike e lo fa vestendo i panni di colei che ha il compito di accompagnare il pilota alla partenza della competizione.

Andando avanti con tale esperienza diventa anche testimonial di Monster Energy insieme a Kylie Marie Walton e ottiene proprio per tale motivo il soprannome di Monster Girl. Oggettivamente bellissima, Eva Padlock ottiene ancora più successo grazie ai vari servizi fotografici che la vedono protagonista: è il caso di quello per Sports Illustrated, dove ha posato per la rubrica Lovely Lady of the Day.

L’inizio di carriera nella moda

Grazie alla sua esperienze in Moto Gp e ai conseguenti servizi fotografici, Eva Padlock inizia a farsi strada anche nel mondo della moda. Sono numerose le aziende che iniziano a chiederle di collaborare. In pochissimo tempo Padlock diventa testimonial del brand Fashion Nova.

La sua notorietà esplode anche e soprattutto ai social media: la modella infatti comincia molto presto a pubblicare scatti molto sensuali che la ritraggono in intimo e tra like e commenti le interazioni schizzano alle stelle. Accanto al suo lavoro come modella, Padlock comincia anche a lavorare proprio sui social come influencer: inutile dire che il successo è stato immediato. Tra le collaborazioni sempre più attive e l’affetto ormai assodato dei follower, la modella catalana è riuscita a raggiungere cifre incredibilmente alte.

La vita privata di Eva Padlock, tra amori e hobby

Eva Padlock ha da sempre dichiarato la sua forte passione per il calcio, non solo per la Moto Gp. Sapevate che è una grandissima fan della Juventus? La modella non ha mai nascosto tale passione e spesso si trovano scatti sul suo profilo IG con indosso proprio la maglietta bianco-nera.

Per quanto riguarda l’amore, si vociferava che Padlock avesse un fidanzato ma che non se ne conoscesse l’identità per suo volere. Sebbene sia molto esposta sui social media, la modella catalana tiene molto alla sua riservatezza, soprattutto quando si tratta d’amore. Dando un rapido sguardo al suo profilo Instagram, infatti, si nota come il suo feed sia organizzato solo ed esclusivamente con le sue fotografie. Insomma, del presunto fidanzato non c’è affatto traccia.

Ambasciatrice ufficiale di Fashion Nova, come recita la sua bio di Instagram, Eva Padlock sprigiona carica e good vibes quotidianamente. 1549 post pubblicati sul social e un’infinità di reazioni alle foto, sempre molto apprezzate da chi la segue. Quale sarà il suo prossimo contenuto?