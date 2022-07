Eva Henger è finalmente tornata a camminare. Dopo il terribile incidente d’auto in cui è rimasta coinvolta lo scorso aprile, l’ex attrice porno può dire di stare pian piano tornando alla sua vita di sempre. Per questo ha voluto anche ringraziare due Vip che le sono stati particolarmente vicini.

Eva Henger torna a camminare

Intervistata dal settimanale Novella 2000, Eva Henger ha ammesso che le sue condizioni di salute stanno finalmente migliorando. Volata a Sharm el Sheik per stare vicino al marito che deve gestire alcuni affari, sta continuando a dedicare diverse ore al giorno alla riabilitazione. Prima di tornare quella di un tempo ci vorranno ancora parecchi mesi, ma il fatto di essere tornata a camminare la entusiasma tantissimo. Non è semplice, tanto che Eva ha ammesso di sentirsi stanca, ma ha sottolineato che non ha intenzione di mollare neanche un giorno.

Le difficoltà di Eva Henger

Eva ha dichiarato:

“Ho ricominciato a camminare. Il primo giorno senza la carrozzina ero stanchissima. Anche la gamba sinistra, quella che nell’incidente non è stata coinvolta, ha iniziato a tremare. Se non dormo la notte faccio gli esercizi di fisioterapia”.

Oltre alla riabilitazione fisica, la Henger si è fatta affiancare da uno psicoterapeuta che la sta aiutando a superare il trauma dell’incidente. Con il calvario vissuto in questi mesi, infatti, gli attacchi di panico e di ansia sono tornati nella sua vita.

I ringraziamenti di Eva a due Vip

Dopo l’incidente, Eva ha ricevuto tantissime dimostrazioni di affetto, ma anche alcune delusioni. Ha ammesso:

“Sono davvero tante le persone che mi vogliono bene. Persone che non mi aspettavo: molti amici sono venuti in ospedale e non me l’aspettavo. Qualcuno che credevo più vicino al contrario si è allontanato. Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate ma non mi lamento. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Massimo Boldi e Nadia Rinaldi: mi hanno dimostrato molto affetto. Che davvero è ricambiato”.

La Henger ha ringraziato Boldi e la Rinaldi, ma ha lanciato una frecciatina a coloro che l’hanno abbandonata in un momento tanto difficile. A chi si riferisce? Al momento non è dato saperlo.