Eva Henger, intervento rimandato: “Complicanze”

Sarebbe stato rinviato per “complicanze” l’intervento a cui avrebbe dovuto essere sottoposta Eva Henger a seguito del grave incidente da lei subito insieme al marito, Massimiliano Caroletti.

Eva Henger: l’incidente

Eva Henger ha subito un grave incidente stradale nel quale hanno perso la vita due persone (un uomo e una donna rispettivamente di 70 e 68 anni).

L’ex attrice al momento si trova ricoverata in un ospedale diverso da quello in cui è stato ricoverato suo marito, Massimiliano Caroletti, che era con lei al momento dello scontro. Nelle scorse ore la Henger avrebbe dovuto subire un intervento che, però, è stato rimandato per complicanze.

In diretta tv Barbara D’Urso ha confessato di aver parlato con Massimiliano Caroletti, che le avrebbe detto: “Caroletti ha “solo” la frattura dello sterno.

Ma è stata una frattura positiva. Per 10 minuti non si sapeva cosa gli fosse successo, ma il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco cosi intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno. […] C’è una cosa interessante, nell’orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo, lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione.”

Il dramma

Nello scontro d’auto – avvenuto sembra per una manovra azzardata compiuta dalle persone presenti nell’altra auto – Massimiliano Caroletti ha rischiato di perdere la vita e le sue condizioni e quelle della moglie sono apparse da subito molto gravi. I due sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove trascorreranno i prossimi giorni.