Eva Henger ha rotto il silenzio dopo il tragico incidente da lei avuto nei giorni scorsi e in cui hanno perso la vita due persone.

Eva Henger: l’incidente

Eva Henger ha rotto il silenzio dall’ospedale in cui si trova ricoverata a causa dell’incidente da lei avuto nei giorni scorsi (e in cui hanno perso la vita due persone).

“Dovrò sottopormi a diversi interventi sicuramente uno alla caviglia e uno al braccio. Ho molte fratture, alcune di queste non possono essere ingessate, bisogna solo stare immobili e aspettare di guarire”, ha spiegato l’ex attrice, e ancora: “Dopo l’impatto sentivo il dolore per i tagli, quando sono arrivati i soccorsi c’era un vigile del fuoco che gridava a Massimiliano: stai con me, stai con me. Credevo che non ce l’avesse fatta”.

Per quanto riguarda la dinamica dello scontro, la Henger – che era alla guida – ha dichiarato: “Andavo a 52 chilometri orari, molto piano – ha raccontato Eva Henger -, ma anche se hanno accertato che la colpa non era nostra ho lo stesso i sensi di colpa per quello che è successo. Per fortuna mia figlia non era con noi, se ci fosse stata lei oggi non sarebbe più con noi”.

L’ospedale

Al momento Eva Henger e Massimiliano Caroletti si trovano ricoverati in due ospedali diversi e dovranno trascorrere lì ancora alcuni giorni prima di poter fare finalmente ritorno a casa. Sui social la coppia ha inviato alcuni messaggi per fornire delucidazioni ai fan in merito alle loro condizioni di salute e in tanti sono impazienti di saperne di più sul loro stato.