In relazione ai compensi dei conduttori e degli ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo, vige il tradizionale riserbo dei vertici della Rai. Le cifre, tuttavia, possono essere immaginate in considerazione di quanto riportato dallo storico dei compensi erogati dal servizio di tv pubblica durante le ultime edizioni della rinomata kermesse musicale.

Sanremo 2022, i cachet dei conduttori: quanto guadagnano Amadeus, Fiorello e le co-conduttrici

Nei giorni scorsi, interrogato dai giornalisti circa i compensi elargiti a conduttori e ospiti di Sanremo 2022, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta aveva dichiarato in modo lapidario: “Non rispondo sui termini contrattuali”.

Nonostante il formare e storico riserbo della Rai in materia di cachet, tuttavia, le cifre possono essere ricavate dallo storico dei compensi redatto dal servizio pubblico rispetto al Festival.

In considerazione degli ultimi Festival di Sanremo, quindi, è plausibile che il conduttore Amadeus possa aver firmato un contratto per uno stipendio complessivo di circa 500-600 mila euro ovvero quasi 100 mila euro a serata. L’importo non riguarda esclusivamente la conduzione delle serate della kermesse musicale ma anche il lavoro di direzione artistica svolto nei mesi che hanno preceduto la messa in onda del format.

Per quanto riguarda Fiorello, invece, si era vociferato che lo showman siciliano avrebbe ricevuto un cachet da 50 mila euro a serata.

Le co-conduttrici di Amadeus a Sanremo 2022, infine, riceveranno un compenso che potrebbe aggirarsi intono ai 25 mila euro ciascuna.

I compensi per gli ospiti e i guadagni delle case discografiche

Per gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2022, la stessa cifra destinata a Fiorello dovrebbe essere destinata anche a Checco Zalone.

Il giornalista e scrittore Roberto Saviano, che salirà sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 3 febbraio, parteciperà alla kermesse a titolo gratuito e terrà un monologo volto a ricordare la strage di Capaci.

Sul versante degli ospiti musicali, come i Maneskin e Laura Pausini, si ipotizzano cachet di importo superiore rispetto a quello mediamente elargito per gli altri guest del Festival.

Infine, in merito ai big che si esibiscono nella 72esima edizione della kermesse musicale, le case discografiche ricevono circa 50 mila euro per ogni cantante in gara. Nel caso dei giovani delle nuove proposte, invece, le case discografiche ottenevano 25 mila euro per ogni artista in gara. La recente decisione di ammettere le nuove proposte direttamente tra i big, tuttavia, ha quasi certamente modificato le regole d’ingaggio in vigore quest’anno.