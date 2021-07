L’estate è forse la stagione più bella per via del tempo, della luce fino a tardi e delle vacanze al mare. Ma purtroppo anch’essa si porta dietro lati negativi come il caldo, l’afa, il gonfiore alla gambe, la spossatezza e persino le insolazioni e gli eritemi solari.

Soprattutto quest’ultimi sono nemici dell’uomo e causano molto fastidio e irritazione sulla pelle. Bisogna quindi prestare molta attenzione ad esporsi al sole e proteggersi preventivamente per evitare problemi di questo tipo. Vediamo qui di seguito come prevenire un’eritema solare.

Eritema: che cos’è e come prevenire il problema

L’eritema è un particolare tipo di infiammazione della pelle che compare se si rimane per troppo tempo esposti al sole senza dovuta protezione.

Ecco perché in questo caso è importantissima la prevenzione, per evitare conseguenze più gravi. Anche perché l’eritema è da considerare come una vera e propria ustione che in base alla sua gravità può portare appunto a problemi più o meno dannosi.

Eritema: i sintomi e come prevenire il problema

Per cercare di capire quando si tratta di eritema, ci sono dei segnali e dei sentori, cosiddetti sintomi, che possono aiutarci. I sintomi possono comparire dopo circa sei ore fino ad un massimo di dodici ore dopo e i più frequenti sono:

prurito

dolore e fastidio

irritazione

arrossamento

senso di calore

sfogo a puntini rossi

presenza di bolle

secchezza sulla pelle.

Questi sono i sintomi più frequenti ma nei casi più gravi possono comparire anche mal di testa e febbre. Se fin da subito si hanno bolle o vesciche, significa che l’ustione è bella importante, quindi bisogna farsi vedere dal medico.

Eritema: i rimedi e come prevenire il problema

Nel caso in cui sia in corso un’eritema solare, la prima cosa da fare è lavare la parte colpita con acqua tiepida o fredda e cospargerla di crema idratante. Meglio andare in farmacia e farsi dare una crema più specifica per gli eritemi.

Ma ci sono anche rimedi più naturali a cui si può ricorrere come usare del gel di aloe vera che essendo molto delicato e non invasivo, garantisce protezione e facilita la guarigione. Oppure si può usare una crema a base di calendula che va ad agire sul rossore, riducendolo notevolmente. E ancora, utilizzare elementi naturali come la menta e l’eucalipto che sono rinfrescanti e al tempo stesso l’ideale per eliminare il bruciore dell’eritema.

Eritema: come prevenire?

Infine, vediamo qualche consiglio utile su come prevenire gli eritemi ed evitare conseguenze più gravi.

Per prima cosa, è utile proteggersi con una crema specifica per il proprio tipo di pelle prima di esporsi al sole. Soprattutto metterla sulle zone più sensibili come viso, décolleté e schiena. Poi, è importante non rimanere a contatto diretto con i raggi solari per troppo tempo, è meglio fare delle pause, rinfrescarsi e ritornare al sole. Anche quando si è finito di fare il bagno, l’ideale sarebbe di rimettersi la crema perché l’acqua tende ad assorbire la crema e quindi saremmo nuovamente esposti senza protezione.

E ancora, se si sa già di soffrire di irritazione ed eritemi causati dal sole, è bene coprire le parti più sensibili in modo da non danneggiare la pelle molto delicata.