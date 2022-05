Ennesimo scontro fra Alvin ed Ilary Blasi, i due ormai non si sopportano più e i rumors più estremi parlano di una furiosa serie di frecciate a telecamere spente e di una “linea” in trasmissione della conduttrice per cui il suo inviato sul campo “è fuori”: che lo sia dalle grazie di Ilary o da qualcosa di più tangibile questo è un mistero.

Il dato è che l’antipatia fra i due è fatto quasi certificato e che le dinamiche più spumeggianti di questa edizione del reality mettono ancor più in risalto la differenza di vedute fra Ilary ed Alvin: fumantina e sincera lei, “sportivo” e sedatore di scontri lui. E proprio l’ultima puntata de L’Isola ha fornito ulteriori indizi, vediamo quali: prima del gioco della pelota hondurena c’è stato un match accesissimo fra i coniugi Russo e Nicolas Vaporidis, con tanto di minacce di Clemente all’attore.

Ennesimo scontro fra Alvin ed Ilary Blasi

Ecco, lì si è vista la divergenza di vedute e condotta fra Ilary ed Alvin. Quest’ultimo ha invitato i contendenti a calmarsi, spiegando che l’Isola è un gioco e che la pelota lo è altrettanto, mentre Ilary ha preferito stuzzicare i concorrenti invitandoli a dirsele senza remore e andando di fatto contro il collega. Con la prova dell’uomo vitruviano il bis in altra circostanza: la prova è roba sportiva che tocca ad Alvin “di diritto” ma la conduttrice ne ha parlato e Alvin è sbottato interrompendola: “Io una cosa devo fare, fatemela fare”.

Miele per gli opinionisti, silenzio per l’inviato

Il dato è che i due mal si tollerano e questa possibilità molto concreta è suffragata non solo dai rumors sul litigio soft ma non troppo a telecamere spente, ma anche dal fatto che Ilary non lesina lodi e complimenti ai suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ma per il suo inviato finora non ha speso una sola parola. Insomma, se non è guerra di sicuro le assomiglia molto.