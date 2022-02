Emma Marrone ha svelato i motivi che l’hanno spinta a scegliere un brano di Britney Spears per la sua esibizione alla serata delle cover di Sanremo 2022.

Emma Marrone canta Britney Spears

Emma Marrone ha scelto il celebre brano Baby One More Time di Britney Spears per la sua esibizione al Festival di Sanremo in compagnia dell’amica e collega Francesca Michielin (sua direttrice d’orchestra durante le 5 serate dedicate alla kermesse).

La celebre cantante a proposito del brano da lei scelto ha confessato:

“Sia io che Francesca Michielin, che sarà la mia direttrice d’orchestra e ha subito abbracciato il progetto della cover, siamo da sempre delle ”popppettare” orgogliose e fan di Britney; in più il testo del pezzo è fortissimo. Della situazione che ha vissuto se ne è parlato tanto e ripeto, quando ho ascoltato l’audio del momento in cui le è stato finalmente permesso di parlare davanti al giudice, mi sono scese le lacrime.

La sua situazione ha avuto un peso artistico e umano incredibile soprattutto pensando a quelle donne che hanno vissuto disagi e continuano a viverli tuttora perché vessate da padri padroni, compagni violenti, familiari senza scrupoli, amici parassiti”.

La storia di Britney Spears

La vicenda a cui si è riferita Emma Marrone è stata ampiamente discussa nel corso del 2020 e del 2021 anche grazie alla nascita del movimento Free Britney e del documentario Framing Britney Spears.

La cantante ha infatti da poco ottenuto – a seguito di un lungo e doloroso processo – che suo padre non avesse più la sua totale custodia legale e finanziaria.

Sanremo 2022

In tanti non vedono l’ora di vedere Emma Marrone sul palco di Sanremo 2022 e, oltre a lei, sono attesi moltissimi volti noti del mondo della musica italiana. Quali saranno le sorprese di questa nuova edizione della kermesse? Per saperlo non resta che attendere.