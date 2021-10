Il mondo la conosce per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie pluripremiata “Il Trono di Spade”, ma sono numerose le parti interpretate dall’attrice Emilia Clarke. Scopriamo la sua storia e la strada che l’ha portata al successo.

Chi è Emilia Clarke

Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, nata Londra il 23 ottobre 1986, è un’attrice britannica. Cresce insieme al fratello e i genitori che le permettono di iniziare a recitare a soli tre anni, dopo essersi appassionata a un musical per cui lavorava il padre. Nel frattempo frequenta le scuole ad Oxford per poi tentare di entrare alla Royal Academy of Dramatic Art.

Una volta rifiutata si iscrive al Drama Centre della University of the Arts di Londra dove consegue la laurea nel 2009.

In questi anni prende parte a numerose rappresentazioni tra cui “Pygmalion”, “The Changeling” o “A Midsummer Night’s Dream” di Shakespeare.

L’esordio di Emilia Clarke

Entra a far parte del mondo dello spetaccolo ottenendo alcune parti in serie televisive come “Doctors” o nel film “Triassic Attack – Il ritorno dei dinosauri”.

Il primo vero successo però arriva nel 2011 quando viene scelta per il ruolo di Daenerys Targaryen nella nota serie fantasy “Il Trono di Spade”.

Grazie a questo ruolo ottiene riconoscimenti da parte della critica e grandi apprezzamenti da parte del pubblico. Nel 2013 recita poi a fianco di Jude Law in “Dom Hemingway” e ottiene una parte in “Terminator Genisys”. L’anno successivo viene scelta per la parte di Lou Clark nel film drammatico “Io prima di te”, tratto dal romanzo omonimo di Jojo Moyes.

Il successo di Emilia Clarke

Nel 2016 recita poi come protagonista in “Solo: A Star Wars Story”, progetto che si inserisce nella nota saga cinematografica di “Guerre Stellari”. L’anno dopo viene scelta come tesimonial del profumo “The One” di Dolce & Gabbana insieme a Kit Harington, collega conosciuto sul set de “Il Trono di Spade”, il quale viene scelto per la versione maschile dello stesso profumo. Lo spot girato da Matteo Garrone in Italia ottiene grandissimo successo.

In questi anni inoltre viene nominata dalla rivista “Times” come una delle 100 persone più influenti del mondo e diventa ambasciatrice a livello globale del brand Clinique. Nel 2021 Disney+ annuncia la distribuzione della serie televisiva “Secret Invasion”, di cui è protagonista, ambientata nell’universo Marvel.