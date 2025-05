Un amore che brilla

Recentemente, Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto il suo debutto ufficiale con la nuova fidanzata, Adriana Abascal, in un evento di gala a Roma. I due hanno catturato l’attenzione dei fotografi, mostrando un’affinità e una complicità che non passano inosservate. La cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano ha rappresentato un momento significativo per la coppia, che sembra essere finalmente pronta a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole.

Un passato da lasciare alle spalle

Il principe, 52 anni, ha recentemente confermato la sua separazione dalla moglie, l’attrice Clotilde Courau, con la quale ha avuto due figlie, Vittoria e Luisa. Sebbene non abbia chiarito se la loro unione sia legalmente conclusa, ha affermato di essere separato da tre o quattro anni. Questo nuovo capitolo della sua vita sembra portarlo verso una nuova direzione, lontano dai gossip e dalle polemiche, grazie alla presenza di Adriana al suo fianco.

Adriana Abascal: una carriera brillante

Adriana Abascal, originaria del Messico, è un’ex modella di fama internazionale, nota per le sue apparizioni su riviste prestigiose come Elle, Vogue e Vanity Fair. La sua carriera è costellata di successi, tra cui il titolo di Señorita México nel 1988 e la partecipazione a Miss Universo l’anno successivo. Oltre alla sua carriera nel mondo della moda, Adriana è anche produttrice esecutiva e conduttrice televisiva, dimostrando di essere un’imprenditrice di successo. La sua energia e il suo carisma sembrano aver conquistato Emanuele, che ora vive una relazione serena e appagante.

Una coppia affiatata

La sintonia tra Emanuele e Adriana è palpabile. Entrambi sembrano aver trovato un equilibrio nella loro vita insieme, condividendo momenti di gioia e felicità. La presenza di Adriana ha portato una ventata di freschezza nella vita del principe, che ora appare più sicuro e fiero. I due non temono più i pettegolezzi e si godono la loro storia d’amore, mostrando al mondo il loro legame speciale. Con un futuro luminoso davanti a loro, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal sono pronti a scrivere insieme il prossimo capitolo della loro vita.