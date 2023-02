Emanuela Fuin contro il GF Vip: “Siete voi a volere liti e scontri”

Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi, si è scagliata contro il GF Vip. A suo dire, Alfonso Signorini e il suo staff sono colpevoli di mandare in onda “liti e scontri” a discapito di momenti belli, come la storia d’amore tra il figlio e Micol Incorvaia.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Emanuela Fuin si è scagliata contro Alfonso Signorini e il suo staff. A suo dire, la produzione del reality più spiato d’Italia pretende un clima di serenità ma, allo stesso tempo, alimenta “liti e scontri“. Questo modus operandi va a discapito dei momenti che meritano attenzione, come la storia d’amore tra il figlio Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Emanuela, via Instagram, ha tuonato:

“Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”.