Un amore tormentato: la storia con Vieri

Elisabetta Canalis, famosa showgirl e modella, ha recentemente aperto il suo cuore riguardo a una delle relazioni più chiacchierate degli anni 2000: quella con l’ex calciatore Bobo Vieri. In un’intervista rilasciata a Belve, la Canalis ha descritto la loro storia come una vera e propria relazione tossica, caratterizzata da conflitti e tradimenti. “Abbiamo cercato di picchiarci in un bar, ci hanno dovuto separare”, ha confessato, rivelando dettagli inediti di un amore che l’ha segnata profondamente.

Le dinamiche di una relazione non sana

La Canalis ha spiegato come le dinamiche tossiche possano influenzare la vita di una persona, creando traumi che possono durare nel tempo. “Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua”, ha dichiarato, sottolineando come la mancanza di rispetto reciproco possa portare a situazioni estreme. La showgirl ha anche rivelato di aver sofferto molto per amore, un’esperienza che l’ha portata a riflettere su se stessa e sulle sue scelte.

Riflessioni su George Clooney e l’amicizia perduta

Oltre a parlare della sua storia con Vieri, Elisabetta ha menzionato anche il suo legame con George Clooney. Contrariamente alle voci che circolavano, ha negato che la loro relazione fosse finta, affermando: “E’ l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”. La Canalis ha anche parlato della sua amicizia con Maddalena Corvaglia, ammettendo che le loro strade si sono allontanate, ma mantenendo un affetto sincero per lei.

Affrontare i disturbi alimentari

Un altro tema delicato affrontato dalla Canalis è stato quello dei disturbi alimentari. Ha rivelato di aver sofferto di un disturbo alimentare dal 15 ai 20 anni, un’esperienza che l’ha segnata e che ha richiesto un lungo percorso di guarigione. “Un disturbo di quel tipo non va mai via, lo gestisci con l’età e con la terapia”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di affrontare questi problemi con serietà e consapevolezza. La sua carriera, ha aggiunto, le ha dato la sicurezza necessaria per affrontare le sue paure e costruire un futuro migliore.