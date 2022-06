Elisa Esposito: la gaffe sulla Divina Commedia

Sta facendo molto discutere in queste ore una gaffe di Elisa Esposito. Chissà cosa avrebbe detto il sommo poeta Durante di Alighiero degli Alighieri (detto Dante) nell’ascoltare la tiktoker (famosa per le sue lezioni di corsivo) affermare di non sapere chi avesse scritto l’inizio della sua opera più famosa, la Divina Commedia: “Nel mezzo del cammin di nostra vita”.

Tutto è accaduto a RDS Next, dove la 19enne è stata ospite. La ragazza ha iniziato a leggere alcuni versi dell’opera di Dante. Uno dei conduttori, Andrea Fratino, l’ha in seguito interrotta chiedendole chi fosse l’autore. Silenzio in sala. Fratino non si è arreso, continuando a chiedere a Elisa chi fosse il poeta in questione. Alla fine la risposta inaspettata: “Boh, non ne ho idea”.

La reazione di Elisa Esposito

Il video di quanto accaduto a RDS Next ha fatto il giro del web ed è stato proposto anche dalla pagina Webboh riportando la reazione di Elisa Esposito. La tiktoker si sarebbe difesa così: “State facendo un dramma sulla Divina Commedia quando il 90% degli italiani non sa manco fare due per due. Mollatemi, insegno il corsivo, non letteratura. Non lo sapevate neanche voi. Si scherza eh”.

La risposta da parte degli utenti social

La reazione di Elisa Esposito è stata commentata da vari utenti social, tra cui l’influencer Gabriele Montuori che ha risposto: “Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane”. Questi altri commenti ripresi da Facebook: “Basta con la promozione dell’ignoranza. Questa triste “moda” dell’ignoranza deve finire”, “Il problema non è solo lei. È lei, chi se ne interessa, chi la invita a parlare, chi le dà spazio mediatico. Quindi il problema è purtroppo molto più grande”, “La sua strategia per avere visibilità”.