Edoardo Tavassi, paura per l'operazione: i medici devono togliergli un polipo alle corde vocali.

Edoardo Tavassi dovrà sottoporsi ad una delicata operazione alle corde vocali. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha confidato ai fan di essere parecchio preoccupato perché teme che la sua voce possa cambiare per sempre.

Edoardo Tavassi: paura per l’operazione

Nelle prossime ore, Edoardo Tavassi si sottoporrà ad una operazione alle corde vocali. A raccontare quanto gli sta accadendo è proprio lui, tramite il suo profilo Instagram. Il fratello di Guendalina si è già recato in ospedale per la preospedalizzazione, per cui l’intervento dovrebbe essere imminente. Stando a quanto rivelato dall’ex naufrago, i medici gli hanno trovato un polipo alle corde vocali e la rimozione è necessaria.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi

Edoardo, senza perdere la simpatia che da sempre lo contraddistingue, ha esordito:

“Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella preospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocali. (…) Polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali”.

Tavassi ha provato a scherzare un po’ con i seguaci, ma alla fine della fiera ha confessato qual è la sua paura più grande.

L’ex naufrago teme che la sua voce possa cambiare per sempre.

La più grande paura di Edoardo

Il fratello di Guendalina, tra il serio e il faceto, ha ammesso:

“Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”.

Tavassi ha la voce profonda, talvolta rauca. Visto che del suo corpo non ama nulla, teme che l’intervento alle corde vocali possa distruggere l’unico aspetto di sé che apprezza.