Attore, cantautore e musicista di origine americane, Jared Drake Bell, conosciuto più semplicemente come Drake Bell, nel 2023 ha fatto preoccupare i fan per la sua scomparsa, conclusa positivamente con il suo ritrovamento.

Scopriamo qualcosa in più su di lui, tra vita e carriera professionale.

Drake Bell: la vita e la carriera dell’attore americano

Jared Drake Bell è nato in California il 27 giugno 1986 sotto il segno del Cancro e attualmente ha 36 anni. Figlio di Joe Bell e Robin Dodson, l’attore ha anche un patrigno di nome Roy e due fratelli maggiori, Robert e Travis. I suoi studi avvengono presso la Orange County High School of the Arts.

La sua carriera da attore ha inizio nel 1994, anno in cui Bell appare in un episodio di Quell’uragano di papà. Dopo quella prima esperienza ne seguono tante altre che, una dopo l’altra, lo portano ad acquisire un notevole successo e a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Recita nel film Jerry Maguire del 1996, in Seinfeld e lavora anche per qualche spot pubblicitario.

L’anno che segna il suo successo maggiore è sicuramente il 2004. Proprio in quell’anno, infatti, Drake Bell entra nella serie di Nickelodeon, Drake & Josh. A quella esperienza di successo ne seguono tante altre e la sua carriera si arricchisce di nuovi progetti, tra cui spiccano: Superhero – Il più dotato fra i supereroi, College, Merry Christmas, Drake & Josh, Un Fantafilm: Devi crescere, Timmy Turner!, Victorious.

A partire dal 2011 Drake Bell è il doppiatore di Spider-Man nella serie animata Ultimate Spider-Man, basata sull’omonimo fumetto. Tra i suoi progetti più recenti, infine, si ricorda quello di The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes, in cui l’attore rimpiazza Josh Keaton.

Drake Bell e la carriera musicale

La carriera di Drake Bell non è da intendersi solo a livello attoriale. L’uomo, infatti, ha un ottimo rapporto anche con la musica. Dopo diverse piccole opportunità nate proprio sui vari set cinematografici, Drake Bell nel 2006 pubblica il suo primo singolo, intitolato I Know. Seguono altri singoli e album a cui si aggiungono video musicali ad hoc e grandi successi. Suona, scrive, canta e vive anche di musica: il mondo di Drake Bell è circondato da arte.

La vita privata di Drake Bell, tra problemi legali e scomparse

La vita fuori dai riflettori è sempre differente e Drake Bell lo sa molto bene. L’attore e cantante, infatti, si è spesso trovato in situazioni poco piacevoli: prima gli arresti per guida in stato di ebbrezza, poi gli arresti con l’accusa di pedofilia. Insomma, una vita particolarmente tormentata.

Nel mese di aprile 2023 viene diffusa la notizia secondo cui Drake Bell sarebbe scomparso e si troverebbe in stato di pericolo. Ultimata da poco tempo la libertà vigilata, Drake Bell avrebbe vissuto un periodo abbastanza complesso. Padre di Jeremy Drake Bell, avuto da Janet Von Schmeling, l’attore sarebbe poi stato ritrovato vivo. L’annuncio della polizia ha prontamente tranquillizzato i famigliari e i fan dell’attore.

Una vita complessa, fatta di successi e di cadute pesanti, ma Drake Bell è nel cuore di migliaia di persone e il suo successo come attore resta innegabile.