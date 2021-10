Le collaborazioni fra diversi brand sono sempre più frequenti e in grande stile. A ottobre 2021 il mondo del benessere incontra quello del lusso, con una partnership fra Dior e Technogym, per una serie limitata di prodotti.

La collaborazione tra Dior e Technogym

A dare l’annuncio di questa partnership inedita sono stati Nerio Alessandri di Technogym e Christian Dior Couture del gruppo LVMH. L’accordo riguarda per la creazione di una edizione limitata di prodotti fitness che:

Riflette il comune impegno di diffondere nel mondo uno stile di vita in grado di combinare esercizio fisico e stile, per motivare le persone a vivere una vita più sana e più felice.

Per entrambe le aziende questo è un periodo molto positivo in fatto di ricavi e guadagni. Nel primo semestre 2021, LVMH ha registrato un fatturato di 28,7 miliardi di dollari con una crescita del 56% rispetto all’anno precedente. Technogym, invece, ha raggiunto ricavi per circa 276mila euro, +24,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

I prodotti

I prodotti per l’home wellness di questa limited edition includono tapis roulant, panca multifunzione e una ball per gli esercizi.

Questi sono il risultato di un approfondito confronto fra il centro Ricerche e innovazione dell’azienda specializzata in fitness ed il team creativo della maison del lusso. Pertanto, i tre prodotti per l’allenamento in casa vengono reinterpretati e rimaneggiati con i codici della casa di moda, in un connubio tra alta performance e cura del dettaglio, in linea con i valori e la cultura condivisa da entrambi i brand.

Lo ha ribadito sempre Nerio Alessandri:

Due eccellenze si incontrano per dare vita ad una serie limitata di prodotti innovativi Technogym interpretati con l’allure unica di Dior, con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni al wellness ed offrire alle persone la possibilità di vivere un’esperienza nuova.

Una qualità eccellente, quindi, per non rinunciare allo stile anche quando si pratica attività fisica.