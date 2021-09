Dieta: i cibi zuccherati da evitare

Se si hanno dei chili di troppo, seguire una dieta è il primo passo per recuperare la giusta forma fisica e la linea perduta. Per poterlo fare, bisogna nutrirsi di alimenti sani evitando tutti quei cibi che sono ricchi di zuccheri e fanno male all’organismo e che portano a ingrassare. Ecco una guida per capire quali sono e l’integratore da abbinare.

Dieta: cibi zuccherati

Per tornare in forma ed evitare di ingrassare, ci sono cibi zuccherati che è meglio allontanare dalla propria dieta. I grassi e gli zuccheri sono i nemici numero uno della linea e della forma fisica. Per questa ragione, bisogna cercare di tenerli sotto controllo per ritrovare la linea e rientrare in quei jeans che tanto piacciono e si adorano.

Si sa che alimenti quali il pane bianco, la crema di riso contengono tantissimi zuccheri che portano ad aumentare il livello di glicemia nel sangue. Il tasso glicemico tende ad aumentare quando si consumano alimenti quali succhi di frutta, dolci, ecc., che non sono assolutamente consigliati in una dieta, anzi, risultano particolarmente dannosi per il fisico.

Una alimentazione ricca di cibi zuccherati non è indicata, non solo in una dieta per perdere peso, ma anche in un regime alimentare sano e ben bilanciato. Consumare cibi zuccherati significa andare incontro a una serie di problematiche, quali stanchezza cronica, pelle spenta, aumento della glicemia e di conseguenza anche del peso e del girovita, oltre che di chili in più e di eccessi che tendono a depositarsi su gambe e fianchi, oltre che addome.

In base all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per stare bene e in forma bisognerebbe assumere soltanto il 10% di zuccheri al giorno, anche se sarebbe meglio ridurla almeno al 5%. Quindi, è bene stare attenti in modo da mantenere la linea.

Dieta: cibi da evitare

Sebbene si stia molto attenti a non consumare cibi zuccherati, soprattutto quando si comincia a seguire una dieta, vi sono alcuni alimenti di produzione industriale che, al loro interno, contengono tantissimi zuccheri nascosti, per cui sarebbe meglio evitarli in modo da tornare in forma rapidamente. Sono alimenti che si assumono anche tutti i giorni e contengono zucchero, ma senza accorgersene.

Il motivo per cui alcuni soggetti non riescono a perdere peso forse dipende proprio dallo zucchero nascosto in alcuni alimenti. Nonostante si segua una dieta, non sempre si riesce a dimagrire e la colpa è proprio di questi alimenti che contengono zucchero e che sono da evitare in modo da non ingrassare.

Possono sembrare sani, ma in realtà contengono tantissimi zuccheri. Fondamentale leggere le etichette in modo da capire sia la quantità di grassi, ma anche di zuccheri all’interno. Le tabelle nutrizionali dicono molto sugli alimenti, quindi no al pane a fette e ai cereali per la colazione, lo yogurt bianco e magro. Sono anche da evitare le verdure in scatola, i sughi pronti, il mais in scatola, il wurstel e le patatine, ma anche alcuni tipi di minestroni e passati di verdure. Il purè e le barrette protetiche non sono adatti dal momento che contengono zuccheri aggiunti.

Le zuppe e le vellutate pronte possono essere un salva cena, ma è bene controllare la tabella nutrizionale perché contengono diversi zuccheri. In questo caso, si consiglia di preparare una zuppa in casa, magari con le verdure del proprio orto. I legumi in scatola non sono da consumare e si consigliano quelli secchi oppure optare per una marca che abbia poco zucchero all’interno.

