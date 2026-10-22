Scopri come Exclusive Artists ha plasmato la bellezza di Hollywood per più di due decenni, dal primo set di Twilight a Bruce Springsteen al TIFF.

Nel mondo del beauty dove l’innovazione è la regola e la novità è l’ossigeno, la capacità di restare rilevanti per più di due decenni è quasi un miraggio. Exclusive Artists sfida questa tendenza: da oltre 24 anni rappresenta i migliori talenti di hair, makeup e grooming dietro le cover più iconiche di Hollywood e gli eventi più sfavillanti.

Le origini di Exclusive Artists e la sua visione a lungo termine

Fondata da Darin Barnes, la casa è nata dopo una pausa riflessiva sul fattoria del nonno. Come ricorda lo stesso Barnes: “I spent about a year at Fred Segal running hair and makeup, but I wasn’t sure whether I wanted to make a career of it.” Il tempo trascorso nella campagna ha consolidato la decisione: “By the end of the week, I knew. This was it.” Da allora, l’agenzia si è costruita attorno a valori di qualità e relazioni durature scegliendo di puntare su artisti come Marc Mena, Elaine Offers e Nick Barose.

Da tirocinio a protagonisti: le storie di Claire Frajnd Kanda, Andy Marun e Darin Barnes

Il vero motore di Exclusive Artists sono le persone che hanno attraversato le sue porte come stagisti e ne sono emersi come punti di riferimento. Claire Frajnd Kanda, Andy Marun e Darin Barnes hanno vissuto ogni capitolo di questa avventura, condividendo oltre due decenni di bookings che includono Friends, le prime cover di Twilight e apparizioni su Vanity Fair.

Il percorso di Claire Frajnd Kanda

Kanda non aveva inizialmente l’idea di diventare agente. “I started as an intern at Exclusive Artists 21 years ago, intending to eventually work full time at a fashion magazine, since I had previously interned for Robb Report,” racconta. Darin, intuendo subito il suo potenziale, la ha promossa da intern a receptionist aprendo la strada a una crescita costante. Il suo momento clou è stato il teen magazine con il cast di Twilight – “Our artist did the styling, and I was already such a fan of the books.” – e la scelta di un groomer per il video di Kaskade, che ha definito “manifest destiny”.

Il viaggio di Andy Marun

Marun, che descrive il suo “camp” come la Boca Beauty Academy, ha abbandonato il percorso accademico per inseguire la passione per la bellezza. “I thought I would do this for only a few months, but 14 years later, here I am!” confessa, dimostrando come la dedizione possa trasformare un breve tirocinio in una carriera solida. Tra i ricordi più cari, la visita di Lupita Nyong’o su Sesame Street, dove la star ha iniziato a parlare in spagnolo, e l’incontro con Bruce Springsteen al Toronto International Film Festival – “I mean, it’s The Boss!”.

Il salto di Darin Barnes

Per Barnes, ogni telefonata è una potenziale rivoluzione. Ricorda con entusiasmo la chiamata a Katherine di Vanity Fair per il primo cover di Shia LaBeouf: “I remember calling Katherine at Vanity Fair and advocating for our artist. Those are the moments you remember, when you make the call, and something big comes from it.” Questo approccio proattivo ha consolidato la reputazione di Exclusive Artists come partner strategico per le più grandi produzioni.

Momenti memorabili e consigli di bellezza personale

Oltre alle storie di carriera, i tre protagonisti hanno condiviso i loro must-have di bellezza. Kanda considera un must la Crème de la Mer (circa $200) e una routine quotidiana che spazia da Dior a YSL, chiudendo con Byredo M/Mink da $330 e, per una nota di leggerezza, “And a little Botox never hurts.” Il suo curl cream preferito è Cheribe, suggerito dalla publicist Marie-Laure Fournier.

Marun non può fare a meno del suo simplehuman magnifying mirror da $350 – “Absolutely essential” – e oggi è affascinata da Merit, Lisa Eldridge foundation, Hourglass per le sopracciglia, e IGK per i capelli. Ha inoltre abbracciato la depilazione laser, sostenendo “I could never go back.”

Barnes predilige la semplicità: “I love a hydrating mist.” Al momento il suo preferito è Caudalie Grape Water Moisturizing Face Mist da $20, accompagnato da un buon face wash (Eve Hansen Vitamin C) e da Rogaine, che gli ha permesso di dire “I have more hair now than I did at 40.”

Quando gli chiedono di parlare al loro io più giovane, le risposte sono concise e cariche di saggezza: Kanda consiglia “Don’t be intimidated by the appearance of the industry or the misconceptions around it. Follow your gut and trust your instincts.” Barnes riduce tutto a “Don’t take things personally.” Marun chiude con un invito a godersi il percorso: “Don’t rush growing up. You’ll be a grown-up for much longer than you’ll ever be a kid. Enjoy the ride of life, baby!”