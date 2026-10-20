Bellezza senza mediazioni: SHEGLAM porta i suoi prodotti virali sugli scaffali italiani

Il trucco non dovrebbe richiedere specialisti. SHEGLAM lo ha sempre sostenuto, e ora lo porta anche sugli scaffali italiani.

Il marchio nasce nel 2019 da un’idea di Sylvia Fu. Sui social ha costruito una community di oltre 16 milioni di follower e oggi è presente online in più di 150 Paesi. Dopo Spagna e Regno Unito, nel 2026 sceglie gli store fisici italiani. È il passaggio che separa una moda da un marchio: i prodotti virali smettono di vivere solo sullo schermo e si lasciano finalmente toccare.

Prima si prova, poi si decide

Si dice che una texture non si capisca finché non la si ha sulle dita, ed è vero. Provare con mano è il vantaggio del retail, e SHEGLAM lo gioca bene: formule versatili, pensate per funzionare su tutte, senza il gesto esperto di una make-up artist. Il risultato arriva da solo, ed è questa la sua forza.

Poi c’è l’incisione. Personalizzare un prodotto con un segno proprio è un dettaglio piccolo che cambia il valore di un acquisto accessibile: da oggetto qualunque a oggetto tuo. Chi guarda SHEGLAM pensando a un brand per giovanissime dovrà ricredersi, perché l’attenzione ai particolari parla a tutte. Le nuove collezioni, già online, sono un buon motivo per tornare.

I cult

Arrivano nei negozi italiani le referenze che hanno fatto la fama del marchio:

Il Blush Liquido Color Bloom (7,49 €) è il più virale: pigmentazione intensa, finish naturale che resiste fino a 12 ore, punta in spugna per una resa precisa. Sei le tonalità.

Il Contouring Liquido Sun Sculpt, Soft Tan (7,49 €) è opaco e sfumabile, scolpisce i lineamenti e lascia un effetto sun-kissed: l’applicatore in spugna lavora bene su naso e guance.

Il Bronzer Liquido Opaco Sun Beam, Golden Sun (7,49 €) regala un colorito dorato e naturale tutto l’anno, con una texture leggera.

Per fissare, la Cipria Insta-Ready Face & Under Eye (9,99 €) è un due in uno con specchietto: compatta, setosa e idratante per il contorno occhi, in polvere libera per un viso opaco e fresco tutto il giorno.

Il Gel Sopracciglia Set Me Up Brow Hold (6,49 €) tiene la forma a lungo con un pennello a doppia punta e senza ostruire i pori.

Chiude il Balsamo Labbra Crystal Glaze, Strawberry Milk (6,99 €): idrata, lenisce, nutre e lascia una lucentezza cristallina, in un formato che sta in qualsiasi borsa.

Dove trovarli

Su SHEGLAM.com e, in Italia, nei corner dedicati di negozi selezionati: dm, TIGOTÀ, Ideabellezza, Upim, Naima, Caddy’s e altre insegne. L’obiettivo è una presenza capillare, con 1.350 punti vendita entro fine anno e oltre 2.000 entro il 2027.

Il brand si dichiara cruelty-free, con certificazione Leaping Bunny, e spiega che la maggior parte delle formulazioni è vegana. Il packaging è certificato FSC.

Il messaggio, alla fine, è uno solo: la bellezza si sceglie, non si delega.