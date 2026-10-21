Il nuovo Pure Beauty Mat Liquid Lipstick con formula leggera e ingredienti naturali garantisce un finish opaco sofisticato e labbra idratate.

Astra Make-Up ha appena arricchito la sua linea con Pure Beauty Mat Liquid Lipstick il rossetto liquido opaco pensato per le stagioni più fredde. Dopo il successo della collezione Mat&Gentle ispirata alla leggerezza della danza classica, il brand ha voluto dare vita a una versione ancora più gentile del classico mat cioè una finitura opaca che non secca né appesantisce le labbra.

Il global senior make-up artist Daniele Batella ha definito il nuovo prodotto come una risposta elegante a chi associa il mat a un aspetto gessoso. Secondo lui, l’opaco gentile è quello che conserva la texture naturale della pelle, offrendo al contempo un colore pieno e una tenuta prolungata.

Il concept dietro Pure Beauty Mat Liquid Lipstick

Il punto di partenza è stato esprimere la bellezza reale delle labbra senza alterarne la naturale vitalità. Le tonalità della collezione si ispirano ai colori della pelle, alla terra e ai fiori essiccati, creando una palette che spazia dal neutro al rosato tenue. L’obiettivo è un look sophisticated ma spontaneo, capace di dare sicurezza a chi lo indossa.

Design e applicazione

Il rossetto è confezionato in un tubo ergonomico con applicatore in floccato studiato per una stesura precisa e uniforme. La texture è descritta come vellutata e scivola con facilità, formando un film elastico che si asciuga in pochi minuti grazie alle polveri minerali microporose che conferiscono la tipica finitura matt.

La formula: ingredienti naturali e performance

Secondo le normative ISO 16128, più del 90% della composizione è di origine naturale. Tra gli estratti più pregiati troviamo olio di cameliaolio di argan e vitamina E noti per le loro proprietà emollienti e antiossidanti. Questi componenti mantengono le labbra morbide, idratate e protette per l’intera giornata.

La combinazione di oli vegetali e minerali garantisce una tenuta lunga durata senza appesantire l’incarnato. La formula leggera non crea una pellicola percepibile e permette al colore di rimanere intenso, evidenziando la naturale bellezza delle labbra.

Presentazione, prezzo e disponibilità

Pure Beauty Mat Liquid Lipstick è disponibile in una gamma di dieci nuance, ognuna studiata per esaltare il tono di pelle. Il prodotto si vende al prezzo di €6,90 rendendolo accessibile a chi cerca prestazioni di alto livello senza spendere una fortuna. È pronto per la vendita nei punti vendita autorizzati e nei canali online di Astra Make-Up.

Con la sua promessa di eleganza sostenibile il nuovo rossetto conferma la volontà del brand di coniugare performance professionali e rispetto per l’ambiente, offrendo una soluzione di bellezza contemporanea e credibile per ogni occasione.