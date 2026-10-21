Scopri le otto acconciature che le star stanno indossando e come personalizzarle per un look elegante dopo i 50.

L’autunno-inverno 2026 porta con sé una ventata di freschezza per chi ha superato il cinquanta. Le passerelle rimangono una fonte di ispirazione, ma quest’anno le scelte delle celebrità stanno plasmando le tendenze più concrete per le donne mature. Dalle frange che scivolano sulle ciglia fino alle tecniche di colorazione che sfumano i capelli grigi, ogni proposta è pensata per valorizzare il viso e dare movimento senza sacrificare la praticità quotidiana.

Frange maxi e trecce grigie: l’eleganza che ritorna

Nicole Kidman, durante la sfilata Chanel a Parigi, ha riportato in auge la frangia maxi che sfiora le ciglia, accompagnata da una texture leggera che aggiunge movimento naturale. Questo stile, simile a quello indossato da Jane Birkin negli anni ’70, avvolge il volto e si adatta a qualsiasi tipo di capello, dai lisci ai leggermente mossi, conferendo un aspetto giovane senza richiedere una manutenzione eccessiva. La chiave è una leggera spolverata di prodotti volumizzanti per mantenere la caduta morbida.

Tecnica del grey blending nella treccia francese

Sarah Jessica Parker ha dimostrato che l’età non è un limite per le trecce lunghe. Nella sua acconciatura, una treccia francese avvolge ciocche grigie sfumate, create con la tecnica del grey blending. In pratica, il colorista alternating colpi di luce, tonalità più scure e tinture per attenuare il contrasto tra il grigio naturale e il resto della chioma, evitando linee nette di ricrescita. Il risultato è una transizione delicata che può essere ripetuta a casa con l’ausilio di un buon spray tonificante.

Tagli corti raffinati: dal pixie al bob moderno

Halle Berry ha scelto un taglio corto alla francese che unisce la precisione di un pixie con la morbidezza di una frangia laterale. Il modello si ferma all’altezza degli zigomi, scolpendo i lineamenti del viso senza necessità di styling complessi; basta asciugare all’aria e applicare una leggera quantità di mousse per mantenere il volume. Questo approccio è ideale per le donne che desiderano ridurre il tempo di preparazione ma conservare un aspetto sofisticato, perfetto per maglioni a collo alto e cappotti oversize.

Bob anni ‘90 rivisitato per capelli fini

Jennifer Aniston, icona del taglio “Rachel”, ha rivisitato la sua leggenda con un bob scalato che privilegia le punte leggere. Le scalature soffici, concentrate sulla terminazione, creano un effetto di movimento naturale, particolarmente utile per chi ha capelli sottili. L’uso di un spray texturizzante alle radici aggiunge corpo senza appesantire, permettendo al bob di restare fluido anche nei giorni più ventosi.

Riga laterale per un effetto di maggior volume

Naomi Watts ha dimostrato come una semplice riga laterale possa trasformare un bob classico in un look più pieno. Spostare la partenza di pochi centimetri crea un’illusione di maggiore densità alla radice, soprattutto se accompagnata da un leggero spray volumizzante. Il trucco non richiede alcuna modifica strutturale del taglio, rendendolo accessibile a chi non vuole cambiare drasticamente il proprio stile.

Colorazioni e extension: argento, lob e chignon romantico

Olivia Colman ha stupito tutti passando da un pixie a una chioma lunghissima grazie a extension argentate personalizzate. Quattro tonalità di grigio sono state intrecciate per creare profondità e riflessi naturali, una soluzione che valorizza i capelli grigi senza apparire forzata. L’installazione è stata realizzata da Gold Class Hair, che ha sottolineato l’importanza di bilanciare i riflessi per evitare un effetto piatto.

Lob al livello della clavicola: versatilità quotidiana

Pamela Anderson ha optato per un lob che sfiora la clavicola, una lunghezza che permette di sperimentare sia onde morbide che un look liscio e lucido. Le scalature invisibili garantiscono movimento anche quando si opta per una piega più uniforme. Questo taglio è ideale per chi vuole mantenere una certa lunghezza senza rinunciare alla praticità: basta un asciugacapelli con diffusore per ottenere onde leggere o un ferro liscio per un finish più elegante.

Chignon romantico di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha mostrato come un chignon romantico possa essere al tempo stesso sofisticato e poco impegnativo. I capelli di media lunghezza sono raccolti in un basso chignon scompigliato, lasciando libere ciocche intorno al viso per un effetto morbido. Non è necessario fissare rigidamente le radici: un po’ di mousse leggera e qualche pinza per mantenere la forma sono sufficienti, evitando tensioni eccessive al cuoio capelluto.