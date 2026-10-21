Una guida pratica che spiega perché la skincare è la vera base del trucco e quali prodotti e passaggi scegliere per una resa uniforme e duratura.

La base trucco non è solo il fondotinta: è l’insieme di gesti che prepara la pelle prima dell’applicazione del colore. Un volto ben preparato appare più liscio, compatto e mantiene il make-up più a lungo, mentre una pelle trascurata tende a far separare o affievolire i prodotti nel corso della giornata. In questo articolo vedremo, in modo pratico e dettagliato, i passaggi indispensabili della skincare pre-make-up e i prodotti da privilegiare a seconda delle esigenze della pelle.

Detersione e perfezionamento: le basi per una pelle pronta

Il primo gesto è la detersione che elimina sebo, smog e residui di trucco; una pulizia corretta permette ai passaggi successivi di essere realmente efficaci. Per pelli miste o grasse è utile una mousse detergente leggera, mentre per chi porta make-up resistente è consigliabile un prodotto a base oleosa o un burro struccante seguito da una schiuma leggera per la doppia detersione. Subito dopo, il perfezionamento con tonico o prodotto milky riequilibrante ottimizza la texture cutanea: un tonico-latte idratante rimuove gli ultimi residui e dona tonicità, mentre un siero levigante agisce sulla grana rendendo la superficie più uniforme per il make-up.

Prodotti e ruoli specifici

Usare prodotti con principi attivi mirati è fondamentale. Un detergente con complessi anti-inquinamento protegge la barriera cutanea, il tonico idratante prepara e il siero concentrato migliora la levigatezza. Per le aree delicate, il contorno occhi con pigmenti correttivi riduce le ombre e il burro labbra prepara le labbra per il rossetto. Questi passaggi brevi ma mirati prevengono secchezza o eccesso di sebo, due dei principali motivi per cui il trucco non tiene.

Idratazione, trattamenti mirati e trattamento settimanale

Dopo la detersione e il perfezionamento, l’idratazione è il gesto che crea il velo su cui il fondotinta si appoggia. La scelta va fatta in base al tipo di pelle: una crema-gel leggera per pelli normali o miste, una crema ricca per pelli secche o screpolate, e una crema antietà per chi desidera anche un’azione rassodante. Integrando uno o due trattamenti mirati come sieri illuminanti o antietà si ottengono risultati visibili più rapidamente: il siero idratante dona glow immediato, mentre il siero antietà lavora sulla compattezza.

Esfoliazione programmata

Una o due volte a settimana è utile un trattamento esfoliante con alfa-idrossiacidi (AHA) al 5% per rinnovare la superficie cutanea. L’esfoliazione migliora la penetrazione degli attivi e favorisce un finish più liscio del make-up. Utilizzare la maschera esfoliante con spatola aiuta a dosare il prodotto e a ottenere un effetto omogeneo senza irritare la pelle.

Make-up: primer, correttore, fondotinta e fissaggio

Con la pelle preparata il trucco funziona meglio. Il primo gesto make-up è il primer che crea una tela omogenea, minimizza i pori e può opacizzare o illuminare a seconda della formula. Scegliere un primer oil-free per pelli miste o uno idratante per pelli secche è determinante per la tenuta. Il correttore interviene su occhiaie e piccole imperfezioni: per le occhiaie scure si preferiscono toni pesca o arancio sotto uno strato leggero di correttore più chiaro, applicando con tocchi per non spostare i prodotti sottostanti.

Il fondotinta unisce uniformità e trattamento: le texture fluide e modulabili sono adatte alla maggior parte delle pelli, mentre formule più opache servono a controllare lucidità e texture. È importante scegliere la tonalità testandola su collo o mandibola e preferire prodotti che combinano make-up e cura, come fondotinta con SPF o ingredienti idratanti. Per rifinire, usare bronzer e blush nell’ordine corretto (scolpire prima, poi il colore sugli zigomi) e infine l’illuminante sui punti alti. La cipria fissante nelle zone lucide e uno spray fissante finale assicurano durata e comfort: vaporizzare a 20–30 cm con movimenti incrociati per un film leggero e resistente.

Per evitare errori comuni ricordare due regole: non iniziare il make-up su prodotti non assorbiti e non esagerare con gli strati. Creme troppo abbondanti o fondotinta applicati su una pelle non preparata causano separazione e lucidità. Separare la funzione di crema idratante e primer aiuta a ottenere un risultato duraturo e naturale.