Deddy e Marisaole Pollio sono stati pizzicati a cena insieme. L’ex talento di Amici e la youtuber/influencer/attrice hanno un flirt in corso? Fino a qualche tempo fa lei sembrava molto vicina al figlio di Biagio Antonacci.

Deddy e Mariasole Pollio: flirt in corso?

Dopo la fine della storia d’amore con la ballerina Rosa Di Grazia, Deddy è tornato single. A distanza di qualche mese dalla rottura, l’ex talento di Amici potrebbe aver ritrovato l’amore con Mariasole Pollio. A lanciare il gossip è stato Amedeo Venza, che li ha ‘pizzicati’ a cena insieme. Sia Deddy che Mariasole, infatti, hanno condiviso sui social uno scatto del medesimo ristorante. In un secondo momento, forse resasi conto della gaffe, la Pollio ha rimosso la foto.

“Svelato l’arcano! Deddy ultimamente è spesso con Mariasole Pollio (che non so manco chi sia). Comunque, poco fa entrambi hanno postato la foto mentre erano in un ristorante, fatalità lei l’ha tolta mentre Deddy no…! Vabbè, a me questa Marialuna sembra una in cerca di visibilità… Giusto qualche mesetto di notorietà, dato che nel mondo del gossip non la conosce nessuno“, ha scritto Amedeo Venza a didascalia delle foto in questione.

Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito il chiacchiericcio.