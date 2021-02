Esperto in moltissimi aspetti del mondo musicale e non, solitamente si parla di lui collegandolo al suo gruppo musicale Tre Allegri Ragazzi Morti. In occasione della 71° edizione del Festival della canzone italiana a Sanremo, salirà per la prima volta sul palco del teatro Ariston insieme al gruppo Extraliscio.

Ma chi è Davide Toffolo e cosa c’è da sapere su di lui?

Chi è il cantante Davide Toffolo

Davide Toffolo nasce a Pordenone nel 1965. Soprannominato “El Tofo”, si laurea in Disegno Anatomico all’Università degli studi di Bologna e inizia a lavorare come disegnatore non appena finisce gli studi. Le sue opere riguardano principalmente fumetti e animazione.

La sua carriera in ambito musicale inizia in giovane età, verso la fine degli anni degli anni ’70 quando iniziava a essere piuttosto in voga il genere punk.

Nel 1994, insieme a Stefano Mazzin e Luca Masseroni, fonda il terzetto Tre Allegri Ragazzi Morti (al quale si aggiungerà in seguito Enrico Molteno). Il gruppo inizialmente si autoproduce e ben presto si impone sul panorama musicale italiano proponendo un sound che incrocia rock alternativo, punk e indie.

Il gruppo avrà quindi grande successo e collaborerà con grandi nomi dello spettacolo come per esempio Jovanotti, dal quale vengono scelti per occuparsi dell’apertura dei suoi concerti.

Toffolo, inoltre, si occuperà anche di organizzare esperienze musicali combinate a esperienze visive: più volte organizza eventi in cui la musica del gruppo e il disegno si mixano.

L’esordio a Sanremo per Toffolo

Nessuno dei fans del gruppo guidato da Toffolo avrebbero mai pensato di vedere uno di loro cavalcare il palco del Festival di Sanremo per via della lontananza ideologica e di genere musicali tra quei due mondi. In occasione della 71° edizione del Festival, invece, Davide Toffolo parteciperà collaborando con il gruppo Extraliscio.

La canzone che porteranno sul palco è chiamata “Bianca luce nera” e, probabilmente, avrà un sound molto particolare: sia Davide che gli Extraliscio sono famosi infatti per il loro interesse nello sperimentare con i suoni.

La vita privata

Davide Toffolo è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Ha sempre scelto di tutelare anche la sua immagine, indossando a ogni evento una maschera sul viso (da lui disegnata). Sappiamo per certo che ha una compagna, di cui però non si conosce il nome, e una bimba di nome Zoe.

Il suo profilo Instagram, inoltre, conta moltissimi followers (circa 40k) ma in esso pubblica principalmente alcuni dei suoi disegni migliori e pochi scatti di vita.

