In seguito al Black Friday che è ormai passato, le offerte non si placano e continuano. Lunedì 30 novembre comincia il Cyber Monday, la giornata dedicata a diverse promozioni e sconti in vari settori, tra cui quello di casa e cucina. Vediamo quali sono le occasioni in questo ambito.

Cyber Monday Amazon 2020

Sebbene il Black Friday, ovvero il venerdì nero dello shopping sia giunto al termine nella giornata di venerdì 27 novembre per poi proseguire con sconti e occasioni lungo il weekend, chi vuole continuare ad approfittare delle varie occasioni, non deve minimamente disperarsi. Avete ancora un paio d’ore a disposizione per il Cyber Monday, un evento che sancisce la fine delle promozioni in corso. Il Cyber Monday ha luogo il lunedì dopo il Black Friday e quest’anno cade il 30 novembre.

Con il Cyber Monday, ovvero il lunedì cibernetico, gli utenti dei vari e-commerce, tra cui Amazon in testa, ma anche altri quali ePrice, Unieuro, Mediaworld, ecc., insieme ai clienti dei negozi, possono approfittarne per non perdersi i ghiotti sconti che è possibile trovare in questa giornata. Le promozioni e le offerte raggiungono anche il 70%, quindi conviene approfittarne. Sebbene il Cyber Monday sia dedicato soprattutto ad articoli di tecnologia ed elettronica, le occasioni riguardano anche altre categorie.

Sul sito di Amazon potete approfittarne in quanto ci sono diversi settori che propongono ancora tantissimi sconti relativi. Dal beauty alla salute e cura della persona, passando per l’abbigliamento, arrivando alla casa e alla cucina, sono tantissimi gli articoli a prezzo scontato da non lasciarvi sfuggire. Se la vostra lavatrice si è rotta o avete bisogno dell’ultimo modello di frullatore, sappiate che ne potete assolutamente approfittare.

Un evento che nasce in USA, proprio come il Black Friday e che pian piano ha catturato anche l’Italia dove sono tantissimi coloro che si collegano al sito di Amazon per verificare gli sconti e le promozioni in corso riguardo ai tantissimi articoli. Inventato nel 2005 con l’obiettivo di favorire gli acquisti online applicando vari sconti spingendo le persone a spendere e comprare qualcosa per i regali di Natale. L’evento ebbe talmente tanto successo al punto che ci sono stati sconti e offerte speciali su diversi articoli.

Durante il Cyber Monday sono diversi gli sconti che propongono varie promozioni, soprattutto sui prodotti tecnologici come smartphone, televisori, ma anche laptop, notebook, smart home, domotica, ecc. Una iniziativa che ha una durata soltanto di 24 ore e che termina alla mezzanotte di oggi con ancora tantissime offerte di cui approfittare.

Cliccando Cyber Monday sul sito di Amazon sono diverse le offerte e categorie che potete trovare per cominciare ad accaparrarvi qualcosa. Basta digitare Amazon, cliccare la categoria Casa e cucina, in questo caso, e controllare cosa propone per questa giornata. In questo settore, si trovano offerte che raggiungono anche il 40% sugli elettrodomestici, come l’ultimo aspirapolvere, oppure arredamento per la casa come sedie e tavoli o molto altro quali bistecchiera o forno a microonde.

Oltre a questa categoria, le offerte riguardano anche accessori per auto e moto, fai da te, giardinaggio, orologeria e tantissimo altro. L’unica cosa è che bisogna sbrigarsi per mettere il prodotto che vi occorre nel carrello.

Cyber Monday 2020: offerte casa e cucina

Per chi fosse interessato alle promozioni del Cyber Monday riguardo la categoria Casa e Cucina, vediamo cosa propone il sito di Amazon tra i tantissimi articoli a prezzo scontato di cui approfittare. Inoltre, se cliccate sulla foto, si possono visualizzare alcune informazioni e promozioni relative al prodotto in merito. La classifica qui sotto vi illustra 3 delle migliori offerte relative a questi prodotti che sono tra quelle più consigliate e desiderate dagli utenti della piattaforma.

1)Pentole Agnelli tris di padelle

Sono un tris di padelle per preparare i vostri piatti. Sono in alluminio con il manico in acciaio. Hanno rispettivamente il diametro di 20, 24 e 28 cm. Sono pentole svasate che si adattano a vari tipi di cottura senza rovinarsi o danneggiarsi. L’alluminio è un ottimo materiale, molto leggero, oltre a resistere agli urti e alle abrasioni. Sono fatte molto bene e facili da pulire. Un set di tre pezzi con lo sconto del 40%. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Foppaedretti Asso postazione da stiro

Una postazione da stiro molto elegante e con un design innovativo. Potete chiuderlo in modo da occupare meno spazio. ha vari piani di appoggio in cui sistemare sia la biancheria stirata, ma anche quella da stirare. Le ruote sono gommate e antigraffio. Potete anche spostarlo da una stanza all’altra senza creare danni al pavimento. Realizzato in legno di faggio, quindi molto resistente. Nella confezione è incluso anche il mollettone. Disponibile nei colori nero, marrone, bianco e beige. In vendita con lo sconto del 51%. Il prodotto è consigliato da Amazon’s Choice.

3)Aigostar Ken 30LEI friggitrice

Una friggitrice della capacità di 3 litri con coperchio antispruzzo e da 2000 Watt. Dotata di timer in modo da regolare le varie temperature. Possiede la finestrella per verificare a che punto sia la cottura. Dotata di piedini antiscivolo per migliorare la stabilità. Permette di friggere qualsiasi tipo di alimento. In vendita con il 21% di sconto.

