Zhang Zhan, blogger cinese che ha denunciato la pandemia a Wuhan, rischia di morire in carcere a causa del suo sciopero della fame.

Il generale Figliuolo è stato fotografato in compagnia di Pippo Franco e del medico indagato per i falsi Green pass. Un’immagine molto particolare.

Il pugile Viktor Kotochigov è stato aggredito in casa e sfregiato con l’acido. Aggressione ad opera di due uomini incappucciati.

I No green passs hanno deciso di attaccare all’app di verifica C19. Hanno deciso di fare tante segnalazioni per far bloccare l’applicazione.