Quali alimenti mettere in tavola per ottenere la pancia piatta in maniera semplice e veloce: i cibi da prediligere e perché ma anche i consigli sugli alimenti da evitare assolutamente.

Cosa mangiare per avere la pancia piatta

La pancia piatta: un obiettivo di molti, facile da conseguire se si ha costanza e pazienza.

Due elementi fondamentali per avere la pancia piatta sono sicuramente l’alimentazione e l’allenamento fisico. Per avere un corpo in forma ma soprattutto sano, sono questi due ‘segreti’ quelli da seguire in modo corretto e senza discontinuità. Ad essi si aggiungono poi rimedi secondari, che possono contribuire a sgonfiare la pancia e diminuire l’eventuale cellulite e ritenzione idrica.

Seguire una corretta alimentazione in particolare si rivela il primo metodo efficace per avere la tanto desiderata pancia piatta.

Lo sappiamo tutti, ma quello che probabilmente non molti sanno è che esistono dei cibi particolarmente salutari e indicati per sgonfiare la pancia. Si tratta di alimenti che bisogna inserire in giusta quantità nella propria dieta quotidiana e che contengono degli elementi e dei nutrienti che favoriscono l’eliminazione delle scorie dal nostro organismo. Inoltre ci sono degli alimenti che bisogna assolutamente evitare per arrivare all’obiettivo della pancia piatta in tempi minimi.

LEGGI ANCHE: Quali sono i cibi detox da portare in tavola contro la cellulite

Cosa mangiare per avere la pancia piatta: i cibi da prediligere

I cibi da prediligere per ottenere subito la pancia piatta sono quelli che contengono nutrienti tra cui antiossidanti, sali minerali ma anche fibre che permettono una migliore digestione e diuresi. È bene quindi inserire in maniera regolare questi alimenti nella propria dieta.

Lo yogurt è sicuramente uno dei cibi fondamentali da inserire nell’alimentazione per la pancia piatta. Si tratta di un alimento ricco di probiotici e fermenti lattici che contribuiscono al benessere dell’intestino e dell’apparato digerente, inoltre sono utili a contrastare gonfiori e infiammazioni. Attenzione però: lo yogurt deve essere naturale, senza dolcificanti ma bisogna evitare anche la versione ‘light’ che potrebbe contenere nutrienti poco sani.

Per migliorare il sapore dello yogurt naturale si potranno aggiungere dei frutti, magari i mirtilli o la mela che sono entrambi cibi consigliati per ottenere la pancia piatta. Questi frutti hanno ottime capacità sazianti e sono ricchi di antiossidanti. La mela inoltre, se cotta, ha un effetto lassativo che migliora le funzionalità intestinali.

Per quanto riguarda la verdura invece, sono consigliati soprattutto i finocchi e la lattuga. Entrambi hanno grandi quantità di fibre e un effetto saziante ma forniscono anche sali minerali essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo, come il potassio e il magnesio.

Cosa mangiare per avere la pancia piatta: gli alimenti da evitare

Gli alimenti sconsigliati sono sicuramente molteplici e bisogna eliminarli completamente dalla dieta oppure concedersene solamente un assaggio al massimo un giorno a settimana. Gli alimenti fritti, i dolciumi, gli zuccheri elaborati, le farine bianche molto lavorate e tutti i loro derivati ma anche insaccati e formaggi molto stagionati sono i cibi che maggiormente ostacolano l’obiettivo pancia piatta, soprattutto se assunti in dosi spropositate o troppe volte in una settimana.

LEGGI ANCHE: Alimentazione sana: come mangiare per la prova costume