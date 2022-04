Manca ormai pochissimo al 9 aprile 2022, il giorno in cui si celebreranno le attesissime nozze tra Brooklyn Beckham e l’attrice Nicola Peltz. Non è ancora iniziato insomma e in molti lo hanno già definito come “il matrimonio dell’anno”! Ma cosa indosserà la sposa? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Cosa indosserà Nicola Peltz al suo matrimonio con il primogenito della famiglia Beckham

Gli inviti sono già stati spediti a tutte le celebrities della scena di Hollywood e non solo. Pare anche che tra gli invitati ci siano anche Harry e Meghan che però, lo stesso giorno, dovrebbero trovarsi a Londra per la cerimonia commemorativa del principe Filippo, venuto a mancare ormai un anno fa. Aanche la location è già stata scelta e si tratta della villa di famiglia di Nicola Peltz a Plam Beach, nella calda Florida.

E per quanto riguarda il vestito?

Come vuole la tradizione, è giusto mantenere un alone di mistero sull’abito della sposa, un po’ per scaramanzia e un po’, diciamolo, per alimentare il così detto “hype” attorno all’evento di cui tutti non vedono l’ora di parlare. Siamo riusciti però a carpire qualche indiscrezione a riguardo.

Il brand e la stylist che si occuperanno della sposa

Per realizzare il look per il proprio matrimonio, Nicola Peltz si sarebbe affidata alle mani e all’esperienza della stylist Leslie Fremar, la stessa professionista che ha curato il look di tantissimi artisti tra cui proprio quello dell’attrice al Met Gala 2021. In quell’occasione l’attrice ha indossato un abito firmato Valentino e sembra che sia proprio questo il brand scelto dalla sposa per il vestito del proprio matrimonio.

Contro ogni aspettativa iniziale, l’attrice di Transformers 4 non indosserà una creazione della futura suocera, Victoria Beckham appunto, ma un Valentino disegnato da Pierpaolo Piccioli. Decisione confermata dall’ultimo viaggio fatto dalla coppia di quasi sposini nel Bel Paese. I due infatti si sarebbero diretti a Roma, all’atelier della Maison, per le ultime modifiche al look.