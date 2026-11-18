Due performance impeccabili, un omaggio commovente a Naya Rivera e un'uscita che l'attore affronta con serenità.

Nella puntata semifinale di Dancing With the Stars stagione 35, andata in onda martedì 17 novembre su ABC, Harry Shum Jr. e la sua partner Jenna Johnson sono stati eliminati. La coppia aveva ottenuto due punteggi pieni, 30 e 30 nella prima danza e 30 e 30 nella seconda, per un totale di 60 punti. Non è bastato per accedere alla finale.

Il tributo a Naya Rivera con «Valerie»

Nella seconda esibizione, un quickstep sulle note di «Valerie», la versione reinterpretata da Naya Rivera durante la seconda stagione di Glee. Shum ha ricordato come quella canzone avesse un significato speciale per i fan della serie, aggiungendo che ballare su quel brano gli ha ricordato la sua attrice e collega, scomparsa nel 2020 a 33 anni. Rivolgendosi alla conduttrice Julianne Hough, ha detto: «Siamo ancora qui, ti vogliamo bene, piccola». Shum ha inoltre spiegato che Glee gli ha permesso di ballare e recitare, cosa che non pensava possibile.

Una serata senza rimpianti

Dopo l’eliminazione, Shum ha dichiarato di sentirsi sereno: «Mi sento stranamente sereno. Non sono triste, ed è davvero strano. Credo che abbiamo fatto tutto ciò che volevamo». Ha poi lasciato intendere che la coppia potrebbe ritrovarsi in futuro: una finale tutta loro, in qualche forma. Jenna Johnson ha confessato di essere amareggiata per il numero epico che avevano preparato per la finale, che il pubblico non vedrà.

Shum ha anche parlato della collaborazione con Johnson: «Voglio fare altra arte con lei, ed è questo il vero senso. Ho imparato a ballare grazie a lei». Ha poi criticato il clima sui social network, definendolo caotico e pieno di bullismo che coinvolge tutto il cast.

I finalisti della stagione 35

Accanto alla loro eliminazione, la semifinale ha portato alla finale Connor Wood con Rylee Arnold, Maura Higgins con Mark Ballas, Daniella Karagach con Ezra Frech, Pasha Pashkov con Amber Glenn e Jan Ravnik con Tatyana Ali. La finale andrà in onda martedì 24 novembre alle 20 ET e alle 17 PT su ABC.